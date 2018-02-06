۷ میلیارد تومان فاینانس به راه آهن اختصاص دادیم

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان جلسه علنی نوبت صبح روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی علی لاریجانی رئیس مجلس توضیحاتی را در مورد مصوبات مجلس داد.

وی گفت: سوال اینجاست که آیا با اصلاحاتی که تا الان انجام شده و باید تصمیم گیری شود مشکلات حل خواهد شد؟

وی گفت: بندهای بودجه در خصوص امور روتین مانند ۱۴.۵ درصد سهم شرکت ملی نفت، ۲ درصد سهم مناطق محروم و کم توسعه یافته و ... است.

وی خطاب به نمایندگان گفت: اگر از شما سوال شود که لایحه بودجه به بقیه چالش ها توجه شده است پاسخ اساسی ندارید.

وی مهمترین مشکل کشور را عیالوار بودن دستگاه اجرایی خواند و گفت: تنها کاری که کمیسیون تلفیق بعد از توصیه ما نسبت به لزوم کاهش حجم دولت انجام داد توصیه در لایحه بودجه مبنی بر اجرای بندی از لایحه برنامه ششم مبنی بر لزوم کاهش کارمندان دولت بود.

وی با تاکید بر اینکه کاهش حجم دولت نیاز به تفاهم دولت و مجلس دارد، گفت: تا زمانی که کوچک و چابک شدن دولت انجام نشود سال های بعد نیز وضعیت ادامه دارد، کشورهای دیگر هم همین مشکل را داشتند و حل کردند. در لهستان برای حل مشکل ۱.۵ میلیون نفر نیروی مازاد بخش دیوانی مقرر کردند که این افراد یا حداقل حقوق را دریافت کنند و یا تسهیلاتی برای کارآفرینی به آنها داده شود.

وی در بخش دیگری از اظهارات خود با انتقاد از آلودگی هوا گفت: هوا آلوده می شود مدارس تعطیل است برف می آید مدارس تعطیل است باید این مشکل حل شود.

وی با بیان اینکه با اجرای تبصره ۱۸ مشکل آلودگی هوا حل نخواهد شد، گفت: در تهران ۲.۵ میلیون موتور سیکلت وجود دارد که هر کدام ۴ تا ۶ برابر ماشین آلودگی تولید می کنند باید ببینیم چه کار کنیم که مردم موتورسیکلت برقی بخرند و کارخانه اش وارد شود. اگر مشکل موتورسیکلت و ماشین های فرسوده حل شود مشکل آلودگی هوا نیز حل خواهد شد. قیمت موتورسیکلت های برقی ۷ میلیون تومان است که خرید آن ساده نیست.

لاریجانی تاکید کرد: درونمای دقیقی برای حل این مشکلات وجود ندارد.

لاریجانی گفت: در مورد پسماندهای شهری نیز مشکلات زیادی وجود دارد پسماند شهری بی قیمت نیست بلکه طلای سیاه است اما برای ما به ناراحتی تبدیل شده است. مخصوصا شهرهای شمالی و جنوبی که به دلیل شرایط خاص جغرافیایی با مشکل زیادی رو به رو هستند باید تسهیلاتی داده شود که این پسماندها از مردم خریداری شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی ضمن تشکر از کمیسیون تلفیق و نمایندگان به خاطر بررسی طولانی لایحه بودجه گفت: در لایحه بودجه تا همین امروز تصمیمات خوبی گرفته شده است. شاید یکی از مهمترین تصمیمات مربوط به اختصاص ۷ میلیارد تومان فاینانس به راه آهن بود که گشایش بزرگی برای حمل و نقل ریلی کشور است. اینجا دیگر دولت است و همتش. امیدواریم اتفاقات خوبی در سال ۹۷ رخ دهد.

رئیس مجلس در خصوص راهکار مجلس برای حل مشکل بدهی اشخاص حقیقی و حقوقی به بانک اظهار داشت: مجلس تصمیم گرفت این بدهیها را تبدیل دولت به بانک ها کند. این امر کار مهمی برای روان سازی مسائل بانکی بود.

وی افزود: کار مهم دیگر مربوط به اوراق بود. اوراق برای دولتها ابزار مناسبی نیست. به همین دلیل مجلس برای انتشار اوراق سهم گذاشت که نباید از فلان عدد تجاوز کند.

لاریجانی با اشاره به مشکلات صندوق های بازنشستگی تصریح کرد: کارهایی لازم بود که صندوق های بازنشستگی سرپا شوند. در بودجه سال ۹۷ برای صندوق تأمین اجتماعی وصندوق های دیگر تمهیداتی اندیشیده شده که اگر در سال آینده نیز اجرا شود صندوق های تأمین اجتماعی سرپا می شود و باری از روی دوش دولت برداشته خواهد شد.

رئیس مجلس همچنین با اشاره به معضل اشتغال و بیکاری و با بیان اینکه همه مشکل کشور در مساله اشتغال است، تصریح کرد: این سوال وجود دارد آیا از تبصره ۱۸ لایحه بودجه یک میلیون شغل به دست می آِید؟

لاریجانی ادامه داد: هم تبصره ۱۸ را بفهمیم که به دنبال چیست و هم منابع لازم را پیش بینی کنیم که چگونه یک میلیون شغل باید ایجاد شود و دولت هم آن را تامین کند.

وی به موضوع فضای مجازی اشاره کرد و اظهار داشت: راجع به فضای مجازی هم که یکی از ابرچالش های مورد بحث در ابتدای سال بوده باید توجه کرد که فضای مجازی زندگی فردی و اجتماعی را متحول کرده است؛ حالا سوال این است که چه فرصتی برای فضای مجازی در لایحه بودجه ایجاد شده؟

رئیس مجلس تاکید کرد: باید به افراد صاحب نظر در فضای مجازی این مجال را بدهیم که در این عرصه فعال شوند، اما بودجه آن مشخص نیست که سال آینده چه می خواهیم بکنیم.

برخی محصولات را در داخل داریم، اما کالاهای بنجل به جای آنها وارد می شود

لاریجانی در ادامه به موضوع صادرات و واردات اشاره کرد و گفت: کشور ما وارداتی شده و مناطق آزاد هم محل واردات شدند تا صادرات در کشور ما راه نیفتد مشکلی حل نمی شود.

وی تصریح کرد: ردیف اندکی هم که در بودجه برای مشوق های صادراتی گذاشته شده به اندازه ای است که احتمالا اگر آقای نوبخت برای مساله یارانه ها به مشکل بربخورد مجبور است از این مشوق ها بردارد و در آنجا بگذارد.

وی عنوان کرد: برخی محصولات در داخل تولید می شود استاندارد هم هست اما محصولات بنجل تر را وارد می کنیم؛ در حالی که اگر متن منقح تری در کمیسیون تلفیق تصویب شود مشکل کشور نیز حل می شود، اما در برخی از قوانین موجود حد راهنمای مشخصی برای این مساله نیست.

با دولت سر یارانه ها اختلاف داریم/عدم اجرای قانون، سوءتفاهم ایجاد می کند

رئیس قوه مقننه کشور در ادامه با اشاره به مساله هدفمندی یارانه ها در لایحه بودجه گفت: در لایحه دولت ۲۳ هزار میلیارد تومان برای هدفمندسازی یارانه ها تعریف شده بود و معنی این عدد آن بود که ۴۰ درصد از یارانه بگیران باید حذف شود، سوال این بود که این کار چگونه انجام شود؟ آقای نوبخت گفته بود مجلس در این رابطه تصمیم بگیرد خب چه تصمیمی گرفته شد؟

لاریجانی ادامه داد: دولت گفته بود همین چهار، پنج میلیون نفر را می توانم احصا کنم همه هم قبول داریم به اغنیا نباید یارانه داده شود، در نهایت کمیسیون تلفیق این عدد را به ۳۰ هزار میلیارد تومان رساند و تاکید کرد که این یارانه به افراد تحت پوشش کمیته امداد، بهزیستی و حاشیه نشین ها داده شود و اگر کس دیگری یارانه خواست باید منابع مالی اش را اعلام کند.

وی با تاکید بر اینکه بر سر موضوع چگونگی هدفمندی یارانه ها با دولت اختلاف داریم و باید به تفاهم برسیم و همه زیر بار آن برویم، اظهار داشت: نمی شود که مجلس تصویب کند و دولت بگوید اجرا نمی کند؛ این مساله سوءتفاهم ایجاد می کند که نکند دولت از این کار اهداف غیراقتصادی دارد.

اگر الان درباره بحران آب تصمیم نگیریم، بعدا دیر است

رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه موضوع بحران آب را یادآور شد و اظهار داشت: در لایحه بودجه درباره مساله آبیاری، آبخیزداری و آبیاری تحت فشار تصمیماتی گرفته شده اما آیا با این تدبیر مشکلات آب حل می شود!؟ وزیر نیرو باید بیاید و بگوید دورنمای وضع آب را چطور می بیند.

لاریجانی تاکید کرد: اگر درباره این مساله این روزها تصمیم نگیریم معلوم نیست بعدا بتوانیم تصمیم بگیریم و این مسائل هم با ۵ دقیقه موافقت و مخالفت حل نمی شود و لازم است یک جلسه غیررسمی بگذاریم تا همه حرف ها زده شود.

وی با بیان اینکه مساله قاچاق نیز یکی از مسائل عمده کشور است، عنوان کرد: ستاد مبارزه با قاچاق کالا دارد کار می کند و اسناد آن را هم دیده ایم، اما این سوال هست که دولت چه امکانی در بودجه لازم دارد که سال بعد چهار میلیارد دلار از ۱۲ میلیارد دلار آمار قاچاق کم شود؟

لاریجانی به مساله بودجه شرکت های دولتی اشاره کرد و اظهار داشت: در کمیسیون تلفیق حداقل وضعیت شرکت های بزرگ دولتی را بررسی کنید و گزارش آن را به مجلس بدهید تا نمایندگان بدانند وضعیت آنها چگونه است.

فرصت مجدد به کمیسیون تلفیق و احتمال برگزاری جلسات غیررسمی

رئیس مجلس بر همین اساس تاکید کرد: باید یک فرصتی به کمیسیون تلفیق بدهیم که روی این چالش های مهم کار کند و اگر لازم بود در مجلس جلسات غیررسمی بگذاریم که وزرای مربوطه بیایند و سه، چهار ساعت بحث شود که برنامه شان راجع به معضلات آلودگی هوا، قاچاق و امثال آن چیست.

وی ادامه داد: کمیسیون تلفیق کاملا راجع به این چالش ها بحث کند و متخصصان را هم دعوت کند و آقای نوبخت هم گفته است دولت آماده کمک به مجلس است؛ در نهایت باید به راهکارهای درستی برسیم و در آخر جلسات علنی تشکیل دهیم تا طبق آیین نامه مخالف و موافق صحبت کند.

رئیس مجلس بر همین اساس ضمن اعلام پایان جلسه مجلس زمان جلسه علنی بعدی پارلمان را ساعت ۱۴ روز دوشنبه ۲۳ بهمن ماه اعلام کرد و گفت: نوبت صبح روز ۲۳ بهمن به کمیسیون تلفیق اختصاص می یابد که بر روی این مسائل کار کنند و البته هر وقت نیاز به بررسی بیشتر باشد وقت بیشتری را به کمیسیون تلفیق اختصاص می دهیم.