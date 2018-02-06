به گزارش خبرگزاری مهر، این مسابقات باهدف شناسایی و هدایت استعدادهای دانش آموزان، پرورش خلاقیت و نوآوری آنها، ایجاد خودباوری و اعتماد به نفس در آنان و تقویت هویت ملی و فرهنگی با تاکید بر کشف نیازسنجی و توانمندیهای علمی و عملی داخلی، در تجربه یک کار گروهی دهم و یازدهم اسفندماه سال جاری در دانشگاه صنعتی شریف برگزار می شود.

نادکاپ شریف به عنوان یکی از بزرگترین فستیوال‌های دانش آموزی کشور در حوزه علوم نوین با رویکرد STEAM و PBL و با حضور بیش از ۳ هزار دانش آموز از ۱۰۰ شهر کشور در بیش از ۶۰ بخش، در رشته های نانو، رباتیک و میکروالکترونیک، هوافضا، زیست فناوری، نجوم، ماشینهای سوخت شیمیایی، برنامه نویسی اندروید و طراحی سه بعدی در تمامی مقاطع تحصیلی برگزار می‌شود.

حضور اساتید دانشگاه صنعتی شریف در شورای سیاستگذاری و دانشجویان دانشگاه در کمیته علمی و تیم اجرایی مسابقات از جمله ویژگیهای این مسابقات است.

این مسابقات در رشته های زیر برگزار می شود:

رباتیک: آتش نشان، فوتبالیست، جنگجو، پارک نوری، تعقیب و گریز رالی، انباردار، بازوهای رباتیک، فرهنگ ترافیک، ماز، مدیریت بحران، تعقیب خط، شی جمع‌کن مغناطیسی، ترابری استراتژیک، جابه‌جایی توپ‌های اورانیوم، خانه دار

هوا فضا: گلایدر بدون سازه و سازه دار، هاورکرافت، پهپاد عمود پرواز

علوم پایه: نانو شیمی، زیست فناوری، نجوم، چرتکه، ماشین های سوخت شیمیایی (کمیکار)، آزاد

المپیاد: بازی های خلاق، طراحی و شبیه سازی سه بعدی، برنامه نویسی اندروید

مهلت ثبت نام در این فستیوال تا ۲۷ بهمن ماه و از طریق مراجعه به http://www.nadcup.ir ممکن است.