چگونه کارفرما را به استخدام خود متقاعد کنیم

به گزارش بازرگانی خبرگزاری‌مهر، کارجویان زیادی هستند که همیشه از این موضوع شکایت دارند که به دلایل مختلفی نمی‌توانند به فرصت شغلی مورد نظر خود برسند یا در مراحل آخر به شکل عجیب و غریبی از سوی کارفرمایان رد می‌شوند. اما همیشه راهکارهایی وجود دارد که بتوانید به هر شکلی که شده کارفرما را برای استخدام خود متقاعد کنیم.

بی‌شک اولین مرحله‌ی استخدام در سراسر ایران شرکت در آزمون است. برخی از این آزمون‌ها به صورت رسمی و تخصصی در قالب آزمون‌های کتبی برگزار می‌شوند که خوب باید بتوانید با امتیاز بالایی از عهده‌ی این آزمون برآیید.

اما برخی کسب و کارها برای استخدام کارمند جدید آزمون کتبی مشخصی ندارند و صرفا به یک مصاحبه‌ حضوری یا فرم رزومه‌ اولیه‌ اکتفا می‌کنند و از فرد می‌خواهند تا در مصاحبه‌ شغلی اصلی شرکت کنند. از اینجا به بعد است که شما به عنوان یک کارجو فرصت دارید با روش‌های مختلفی کارفرما را متقاعد کنید تا شما را استخدام کند.

مصاحبه‌ شغلی شاید مهمترین مرحله‌ استخدام و سرنوشت‌سازترین لحظات برای شما به عنوان کارجو باشد. بنابراین باید تمام تلاش‌تان را به کار بگیرید تا بتوانید ذهنیت مثبتی از خودتان برای کارفرما ایجاد کنید. نکته‌ اول این است که باید از همان ابتدا فرایند اثرگذاری روی افراد تصمیم‌گیرنده را آغاز کنید.

سعی کنید به خوبی در جریان زمان مصاحبه قرار بگیرید و سر وقت یا حتی زودتر از موعد در محل مورد نظر حاضر شوید. وقت‌شناسی خود را به کارفرما نشان دهید. رسیدن به موقع در محل نه تنها از استرس و اضطراب شما کم می‌کند، بلکه کمک می‌کند به خودتان مسلط شوید.

همه‌ی تلاش خود را به کار ببندید تا بتواند در همان ثانیه‌های اول روی کارفرما تاثیر بگذارید. لحن صحبت شما، شروع صحبت، لحظه‌ ورود، آرامش شما، فن بیان و روابط عمومی و از همه مهمتر آراستگی و نوع پوشش شما در همان لحظات اولیه‌ی روی کارفرما تاثیر می‌گذارد که آیا شما را استخدام کند یا خیر.

آراستگی و نوع پوشش شما نقش خیلی مهمی دارد؛ چراکه کارفرما متوجه میزان ارزش این جلسه برای شما می‌شود و نظم و دقت شما را بررسی می‌کند. ضمن اینکه می‌فهمد در آینده چگونه کارهای مهم را انجام خواهید داد.

نکته‌ی مهم دیگر رفتار حرفه‌ای شما هنگام مصاحبه‌ی شغلی است. باید کاملا حرفه‌ای باشید، به درستی به سوالات پاسخ دهید، به کلام خود دقت کنید، متمرکز باشید، در زمان لازم جلسه را به دست خود بگیرید، شفاف و شمرده صحبت کنید، گزافه‌گویی نکنید، با دقت به صحبت‌های کارفرما گوش کنید، از توانمندی‌ها و اطلاعات خود بگویید و در نهایت اینکه تا زمانش فرانرسیده از حقوق و مزایا حرفی نزنید.

نکته‌ی مهم دیگر این است که نه خودتان را زیادی نیازمند شغل مورد نظر نشان دهید، نه از روی شکم‌سیری و تکبر با کارفرما صحبت کنید که انگار هیچ احتیاجی به کار کردن ندارید. به محض اینکه کارفرما احساس ناخوشایندی درباره‌ی رفتار شما پیدا کند، تصمیم خود را در همان لحظه خواهد گرفت.

دائما از گذشته یا درگیری با کارفرمایان قبلی صحبت نکنید. بیشتر تلاش کنید با امید و اشتیاق از آینده بگویید و به دنبال این نباشید که نسبت به شرایط گذشته گلایه و شکایت کنید. امیدواری به آینده و القای نگرش مثبت به کارفرما می‌تواند تاثیر زیادی روی استخدام شما داشته باشد.

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