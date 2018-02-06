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۱۷ بهمن ۱۳۹۶، ۱۵:۰۲

مومنی بعد از بازی صبا مقابل ملوان سرمربی صبا می شود

مومنی بعد از بازی صبا مقابل ملوان سرمربی صبا می شود

محمد مومنی گزینه نخست سرمربیگری صبای قم است و به احتمال زیاد بعد از دیدار عقب افتاده این تیم مقابل ملوان رسما این مسئولیت را بر عهده خواهد گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مومنی در یک قدمی سرمربیگری صبای قم قرار دارد و شانس نشستن او روی نیمکت این تیم به حدی زیاد است که می توان این کار را تمام شده دانست. هنوز قراردادی بین مومنی و مدیران صبا منعقد نشده است و احتمال این که این اتفاق تا قبل از دیدار عقب افتاده صبا مقابل ملوان روی دهد نیز کم است. 

مومنی در دیدار عقب افتاده صبا مقابل ملوان همراه این تیم خواهد بود و بازی را هم از نزدیک نگاه می کند و پس از آن بازی قراردادش با این تیم را نهایی خواهد کرد.

صبای قم در پایان هفته بیست و دوم لیگ برتر و با یک بازی عقب افتاده با ۱۰ امتیاز در رده هفدهم جدول قرار دارد و شانس این تیم برای بقا در لیگ یک بسیار ضعیف است. 

کد مطلب 4221223

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