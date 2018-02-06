مومنی بعد از بازی صبا مقابل ملوان سرمربی صبا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مومنی در یک قدمی سرمربیگری صبای قم قرار دارد و شانس نشستن او روی نیمکت این تیم به حدی زیاد است که می توان این کار را تمام شده دانست. هنوز قراردادی بین مومنی و مدیران صبا منعقد نشده است و احتمال این که این اتفاق تا قبل از دیدار عقب افتاده صبا مقابل ملوان روی دهد نیز کم است.

مومنی در دیدار عقب افتاده صبا مقابل ملوان همراه این تیم خواهد بود و بازی را هم از نزدیک نگاه می کند و پس از آن بازی قراردادش با این تیم را نهایی خواهد کرد.

صبای قم در پایان هفته بیست و دوم لیگ برتر و با یک بازی عقب افتاده با ۱۰ امتیاز در رده هفدهم جدول قرار دارد و شانس این تیم برای بقا در لیگ یک بسیار ضعیف است.