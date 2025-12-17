به گزارش خبرگزاری مهر، در پی بارش برف و یخبندان شدید در برخی محورهای مواصلاتی استان کردستان، نیروهای عملیاتی جمعیت هلال‌احمر طی ۱۲ ساعت گذشته به ۱۰۰ نفر از حادثه‌دیدگان امدادرسانی کردند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان کردستان، با اعلام این خبر گفت: به دنبال بارش برف و بروز یخبندان در محورهای سنندج–دهگلان و دیواندره–سقز، تیم‌های امدادی هلال‌احمر در حالت آماده‌باش کامل قرار گرفتند و عملیات امدادرسانی را آغاز کردند.

پیام جلالی افزود: در جریان این عملیات، ۲۷ دستگاه خودرو گرفتار در برف و کولاک رهاسازی و به ۲۰ نفر از مسافران نیز در پایگاه‌های هلال‌احمر اسکان اضطراری داده شد.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان کردستان با تأکید بر تداوم آماده‌باش نیروهای امدادی تصریح کرد: با توجه به ادامه بارش‌ها و لغزندگی سطح جاده‌ها، از شهروندان و رانندگان درخواست می‌شود از سفرهای غیرضروری پرهیز کرده و در صورت ضرورت، تجهیزات ایمنی از جمله زنجیر چرخ را به همراه داشته باشند.

وی خاطرنشان کرد: نیروهای هلال‌احمر استان همچنان به‌صورت شبانه‌روزی وضعیت محورهای مواصلاتی را رصد کرده و در صورت بروز حادثه، آماده ارائه خدمات امدادی هستند.