به گزارش خبرنگار مهر، سجاد انوشیروانی ظهر چهارشنبه در مجمع انتخاباتی و سالیانه هیأت وزنه‌برداری استان زنجان اظهار کرد: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، توزیع تجهیزات در استان زنجان در دو مرحله انجام می‌شود و این اقدام در سطح کشور نیز طی چندین مرحله و به‌صورت منظم در دستور کار فدراسیون قرار دارد.

وی با اشاره به ضرورت حرکت اصولی در مسیر توسعه وزنه‌برداری افزود: فدراسیون تلاش دارد با اجرای برنامه‌های مشخص و گام‌های حساب‌شده، شرایط را برای پیشرفت پایدار این رشته در سراسر کشور فراهم کند و از ظرفیت‌های موجود در استان‌ها به بهترین شکل بهره ببرد.

رئیس فدراسیون وزنه‌برداری با تأکید بر جایگاه استان زنجان در این رشته ورزشی تصریح کرد: هیأت وزنه‌برداری زنجان از توانمندی و ظرفیت بالایی برخوردار است و حمایت از این هیأت می‌تواند زمینه‌ساز رشد هرچه بیشتر وزنه‌برداری و شکوفایی استعدادهای مستعد استان شود.

انوشیروانی با اشاره به فعالیت‌های انجام‌شده در هیأت وزنه‌برداری زنجان، گفت: اقدامات ارزشمندی در حوزه‌های فرهنگی، معنوی، مالی و همچنین تعمیر و بهسازی سالن‌های ورزشی در این استان صورت گرفته و فدراسیون خود را متعهد می‌داند که این حمایت‌ها را تداوم بخشد و در صورت امکان، کمک‌های بیشتری را نیز اختصاص دهد.

وی در ادامه بر اهمیت ورزش دانش‌آموزی و دانشگاهی تأکید کرد و افزود: حمایت از این بخش‌ها نقش مهمی در پشتوانه‌سازی برای وزنه‌برداری کشور دارد و انتظار می‌رود مسئولان استانی در زمینه تأمین زیرساخت‌ها، تجهیزات، برگزاری مسابقات، آیین‌های تجلیل و برنامه‌های فرهنگی، همراهی و حمایت لازم را داشته باشند.

رئیس فدراسیون وزنه‌برداری با اشاره به شرایط اقتصادی موجود خاطرنشان کرد: ورزشکاران این رشته برای ادامه مسیر قهرمانی نیازمند حمایت‌های بیشتری هستند و امیدواریم با تدابیر دولت، بخشی از مشکلات معیشتی ورزشکاران برطرف شده و انگیزه و امیدواری آنان افزایش یابد.

انوشیروانی با استقبال از نقدهای سازنده گفت: نقد منصفانه از سوی مسئولان، مربیان و علاقه‌مندان به وزنه‌برداری می‌تواند نقش مؤثری در ارتقای سطح خدمات، بهبود برنامه‌ها و پیشبرد اهداف فدراسیون داشته باشد.