رشد ۵۰ درصدی سطح زیرکشت کلزا در شهرستان گیلانغرب

عبدالرضا شاماری در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: سطح زیرکشت کلزا در سال زراعی جاری به ۲۴۶۰ هکتار رسیده که شامل ۲۲۰۰ هکتار آبی و ۲۶۰ هکتار دیم است و نسبت به سال گذشته که ۱۶۵۰ هکتار بود، رشد ۵۰ درصدی داشته است.

وی افزود: با توجه به افزایش سطح زیرکشت، پیش‌بینی می‌شود بیش از ۴۶۰۰ تن کلزا از مزارع شهرستان برداشت شود که نشان‌دهنده استقبال کشاورزان و اهمیت روزافزون این محصول استراتژیک در منطقه است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان گیلانغرب با اشاره به روند اجرای کشت گفت: عملیات کشت کلزا تحت نظارت مستقیم کارشناسان مراکز جهاد کشاورزی و مدیریت شهرستان انجام شده تا رعایت اصول فنی، انتخاب بذر مناسب و مدیریت صحیح مزرعه تضمین شود.

شاماری با بیان اهمیت کلزا برای کشور تصریح کرد: این دانه روغنی استراتژیک علاوه بر کاهش وابستگی به واردات روغن خوراکی، به تناوب زراعی مناسب، بهبود حاصلخیزی خاک و کاهش آفات و بیماری‌های مزارع گندم کمک می‌کند.

وی در پایان افزود: توسعه کشت کلزا با عملکرد اقتصادی مطلوب، ارتقای درآمد کشاورزان، پایداری تولید و ایجاد اشتغال، نقش مؤثری در توسعه پایدار کشاورزی و امنیت غذایی شهرستان دارد.