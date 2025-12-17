یک فوتی بر اثر مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن در کرمانشاه

مسعود قلعه‌سفیدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جزئیات این حادثه اظهار داشت: این حادثه ساعت ۱۱ امروز چهارشنبه ۲۶ آذرماه در محدوده پردیس شهرک شهرداری کرمانشاه رخ داد و بلافاصله پس از اعلام گزارش به مرکز ارتباطات اورژانس ۱۱۵، نیروهای عملیاتی به محل اعزام شدند.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی استان کرمانشاه با بیان اینکه بررسی‌های اولیه در محل حادثه انجام شد، افزود: در این حادثه یک خانم حدود ۵۰ ساله به دلیل مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن دچار علائم شدید شده بود که متأسفانه علی‌رغم اقدامات اولیه، جان خود را از دست داد.

قلعه‌سفیدی تصریح کرد: این حادثه به‌طور قطع ناشی از استنشاق گاز مونوکسیدکربن بوده و بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد استفاده از وسایل گرمایشی غیراستاندارد یا نقص در سیستم تهویه از عوامل اصلی بروز چنین حوادثی است.

وی ادامه داد: مونوکسیدکربن گازی بی‌رنگ و بی‌بو است که تشخیص آن برای افراد بسیار دشوار بوده و در صورت نشت، می‌تواند در مدت‌زمان کوتاهی منجر به مسمومیت شدید و حتی مرگ شود و نصب دودکش‌های استاندارد، اطمینان از باز بودن مسیر خروج دود و استفاده از وسایل گرمایشی ایمن از مهم‌ترین راهکارهای پیشگیری است.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی استان کرمانشاه در پایان خاطرنشان کرد: شهروندان در صورت مشاهده علائمی مانند سردرد، سرگیجه، تهوع و خواب‌آلودگی باید بلافاصله محیط را ترک کرده و با اورژانس تماس بگیرند؛ رعایت اصول ایمنی ساده می‌تواند از وقوع حوادث تلخ و جبران‌ناپذیر در فصل سرد سال جلوگیری کند.