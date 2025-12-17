  1. ورزش
بدشانسی برای یک گلر؛

دروازه‌بان‌های تیم ملی فوتبال ایران برای جام جهانی مشخص شدند

سرمربی تیم ملی فوتبال ایران بر خلاف ادوار قبلی جام جهانی کار راحتی برای انتخاب دروازه‌بان‌ها جهت حضور در این رقابت‌ها دارد چرا که گلرهای مد نظرش مشخص شده‌اند.

به گزارش خبرنگار مهر، شمارش معکوس برای حضور تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ به عنوان بزرگ‌ترین رویداد فوتبالی دنیا در حالی آغاز شده که ترکیب نهایی ملی‌پوشان به یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های کادر فنی و هواداران تبدیل شده است. اگرچه رقابت در بسیاری از پست‌ها همچنان ادامه دارد، اما به نظر می‌رسد وضعیت خط دروازه زودتر از سایر خطوط به ثبات رسیده است. امیر قلعه‌نویی و کادر فنی او با تکیه بر تجربه، ثبات عملکرد و شرایط فعلی دروازه‌بان‌ها، به جمع‌بندی روشنی رسیده‌اند؛ تصمیمی که می‌تواند نقش مهمی در سرنوشت ایران در گروه G جام جهانی ۲۰۲۶ ایفا کند.

بیرانوند انتخاب اول و بی‌چون‌وچرای قلعه‌نویی

علیرضا بیرانوند در سال‌های اخیر همواره شماره یک تیم ملی بوده و همچنان جایگاه خود را حفظ کرده است. اعتماد کامل قلعه‌نویی به این دروازه‌بان، ریشه در تجربه بین‌المللی، اعتمادبه‌نفس بالا و توانایی بازی با پا دارد؛ ویژگی‌هایی که بیرانوند را به گزینه‌ای مطمئن برای تورنمنت بزرگی چون جام جهانی تبدیل کرده است.

«پیام کلین‌شیت» به تیم ملی رسید

عملکرد درخشان پیام نیازمند در پرسپولیس، جایگاه او را در لیست نهایی تیم ملی تثبیت کرده است. نیازمند با ثبت ۸ کلین‌شیت در ۱۴ هفته ابتدایی لیگ برتر، نقش پررنگی در نتایج سرخ‌پوشان داشته و همین ثبات، او را به یکی از گزینه‌های قطعی کادر فنی برای جام جهانی بدل کرده است.

استفاده از فرصت حسینی پس از مصدومیت رقیب

مصدومیت محمدرضا اخباری و دوری طولانی‌مدت او از میادین، مسیر را برای درخشش سیدحسین حسینی که انتقالی جنجالی از استقلال به سپاهان داشت، هموار کرد. حسینی با نمایش‌های مطمئن در ترکیب سپاهان و تأثیر مستقیم در ۶ پیروزی متوالی این تیم، نظر کادر فنی تیم ملی را جلب کرده و حالا شانس بالایی برای حضور در فهرست نهایی دارد.

از این رو بیرانوند، نیازمند و حسینی سه دروازه‌بانی هستند که در صورت حفظ شرایط فعلی و دوری از مصدومیت، بدون تردید در لیست نهایی قلعه‌نویی برای جام جهانی ۲۰۲۶ قرار خواهند گرفت مگر اینکه اتفاقات غیرمنتظره همچون مصدومیت و عدم صدور روادید مانع سفر آن‌ها به آمریکا شود.

تیم ملی ایران در مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ و در گروه G، ابتدا به مصاف نیوزیلند می‌رود و سپس برابر بلژیک و مصر صف‌آرایی خواهد کرد؛ دیدارهایی حساس که نقش دروازه‌بان‌ها در آن می‌تواند تعیین‌کننده مسیر صعود ایران به مرحله حذفی باشد.

برنامه بازی‌های تیم ملی ایران در گروه G:

* ۲۶ خرداد: ایران - نیوزیلند؛ ساعت ۰۴:۳۰ صبح به وقت تهران؛ ورزشگاه سوفی لس‌آنجلس آمریکا

* ۳۱ خرداد: ایران - بلژیک؛ ساعت ۲۲:۳۰ به وقت تهران؛ ورزشگاه سوفی لس‌آنجلس آمریکا

* ۶ تیر: ایران - مصر؛ ساعت ۰۶:۳۰ صبح به وقت تهران؛ ورزشگاه لومن فیلد سیاتل آمریکا

    نظرات

    • IR ۱۱:۲۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۶
      76 39
      پاسخ
      حسینی شش گل توی جام قبل خورد توی یک بازی.
      • محمد IR ۱۴:۱۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۶
        34 6
        اما همین حسینی با دو بازی در جام جهانی یک برد داره،بعد 6 تا گل خورد همه عالی بودن فقط حسینی خوب نبود،واقعا نظرات بچه گانه خنده دار بعضی میدن
      • IR ۱۴:۲۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۶
        22 4
        الله اکبرصلوات
      • عبدالله خدابنده IR ۱۵:۱۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۶
        19 15
        توی میدونی سرمربی نمیدونه هان ؟!!!!؟ قطعا اگر هر کسی غیر از بیرو توی دروازه بود بیشتر از 6 تا گل می خوردیم، تازه اگر بیرو هم بود شاید کمتر از 6 تا نمی خوردیم!!! انگلیس بودااااا نه کره و عربستان!!!!
    • IR ۱۱:۵۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۶
      53 38
      پاسخ
      پیام نیازمند❤😍
    • .... IR ۱۲:۰۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۶
      28 9
      پاسخ
      خداوکیلی دقیق دقیق هست تحلیل هاتون. امیدوارم خوب بمونه این جور خبر و تحلیل ها
    • عمران IR ۱۲:۴۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۶
      60 40
      پاسخ
      حسینی دروازه بان عالی
    • ali IR ۱۴:۰۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۶
      13 36
      پاسخ
      اگر عدالتی وجود داشت معیار بار فنی بود هیچکدام ازین گلرها توانایی و سیوهای اول امير عابدزاده بعد حامد لک و حسین پور حمیدی و چهارم هم پیام نیازمند را نداشتند و نخواهند داشت
    • هایتزتتی IR ۱۴:۵۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۶
      31 23
      پاسخ
      دیناروند هم خیلی خوبه
    • بی نام IR ۱۵:۴۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۶
      25 16
      پاسخ
      دروازه بان خیبر دیناروند هم خوبه
    • صدرا IR ۱۵:۵۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۶
      27 9
      پاسخ
      دیناروند دروازبان خیبر ،ازهرنظر فوق العاده هست، قد و قامت،چالاکی ،پا به توپ بودن، از همه مهمتر جوانی و متانت،
      • پرسپولیسی IR ۱۸:۲۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۶
        30 8
        دیناروند قلب همه طرفدارای خیبر لر تبارانه❤️🌹
    • محمدرضام IR ۰۰:۵۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۷
      10 8
      پاسخ
      متأسفانه بااین کادرتیم میلیشون‌ ازگروهشون‌صعودکه نمیکنیم‌ هیچ‌ عمرا بتونه‌ کسب امتیاز‌کنه. این تیم بااین کادرهیچ‌شانسی نداره.این تیم خیلی خوب نتیجه بگیره فقط وفقط بتونه یه امتیازازمصر بگیره.نه حریف نیوزیلند نه‌بلژیک‌نه مصر میشه.با یک امتیازدست‌ازپا‌درازتر‌برمیگردن ایران.قلعه نوعی چی دیده توخودش‌بااین سبک بازی کردن،که‌قول صعودداده.
    • IR ۰۹:۲۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۷
      4 0
      پاسخ
      به نظر من باید محمد رضا دیناروند هم دعوت می کرد. خیلی دروازه بان خوبیه
    • لنجان IR ۱۱:۳۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۷
      0 0
      پاسخ
      این دوره چیزی نشن قلعه بابچه هایش که هرجامیره میبرشون کلا دیگه بایگانی میشن
    • حسین IR ۱۵:۰۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۷
      0 0
      پاسخ
      به نظرم حداقل دروازه بانی سوم رو قابل تغییر بگذارید تا آخرین فرصت
    • مسعود IT ۱۶:۱۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۷
      6 2
      پاسخ
      حسینی دروازه بان شایسته ایران ولی مظلوم و بی پارتی
    • فرزاد IR ۲۲:۰۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۷
      3 5
      پاسخ
      به نظر من نیازمند بهتر از حسینی و بیرانونده یک دروازه بان عالی و مطمعن بیرانوند نصف نیازمند هم نیست
    • یار شیرین سخن IR ۰۱:۵۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۸
      0 1
      پاسخ
      پیام نیازمند باید جرات به خرج بده ترس بزار کنار بخصوص هنگام پنالتی زدن باید بعنوان شماره یک باش ولی تو دروازه برای پنالتی مشکل زیاد داره بیرانوند باید کار کن هنگام پنالتی زدن تیم حریف عجله نکن یک نیم قدم به جلو وشیرجه بزن بدون هدف خودش پرن نکن
    • قاسم IR ۰۳:۱۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۸
      0 0
      پاسخ
      حسینی خیلی خوبه ولی بیرو شانس داره نیازمند میشه بهترین دروازه بان ایران
    • حامد GB ۱۲:۱۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۸
      0 0
      پاسخ
      به نظرم دروازبان خیبر آقای دیناروند بهترین دروازبانه .

