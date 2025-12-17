به گزارش خبرنگار مهر، شمارش معکوس برای حضور تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ به عنوان بزرگترین رویداد فوتبالی دنیا در حالی آغاز شده که ترکیب نهایی ملیپوشان به یکی از اصلیترین دغدغههای کادر فنی و هواداران تبدیل شده است. اگرچه رقابت در بسیاری از پستها همچنان ادامه دارد، اما به نظر میرسد وضعیت خط دروازه زودتر از سایر خطوط به ثبات رسیده است. امیر قلعهنویی و کادر فنی او با تکیه بر تجربه، ثبات عملکرد و شرایط فعلی دروازهبانها، به جمعبندی روشنی رسیدهاند؛ تصمیمی که میتواند نقش مهمی در سرنوشت ایران در گروه G جام جهانی ۲۰۲۶ ایفا کند.
بیرانوند انتخاب اول و بیچونوچرای قلعهنویی
علیرضا بیرانوند در سالهای اخیر همواره شماره یک تیم ملی بوده و همچنان جایگاه خود را حفظ کرده است. اعتماد کامل قلعهنویی به این دروازهبان، ریشه در تجربه بینالمللی، اعتمادبهنفس بالا و توانایی بازی با پا دارد؛ ویژگیهایی که بیرانوند را به گزینهای مطمئن برای تورنمنت بزرگی چون جام جهانی تبدیل کرده است.
«پیام کلینشیت» به تیم ملی رسید
عملکرد درخشان پیام نیازمند در پرسپولیس، جایگاه او را در لیست نهایی تیم ملی تثبیت کرده است. نیازمند با ثبت ۸ کلینشیت در ۱۴ هفته ابتدایی لیگ برتر، نقش پررنگی در نتایج سرخپوشان داشته و همین ثبات، او را به یکی از گزینههای قطعی کادر فنی برای جام جهانی بدل کرده است.
استفاده از فرصت حسینی پس از مصدومیت رقیب
مصدومیت محمدرضا اخباری و دوری طولانیمدت او از میادین، مسیر را برای درخشش سیدحسین حسینی که انتقالی جنجالی از استقلال به سپاهان داشت، هموار کرد. حسینی با نمایشهای مطمئن در ترکیب سپاهان و تأثیر مستقیم در ۶ پیروزی متوالی این تیم، نظر کادر فنی تیم ملی را جلب کرده و حالا شانس بالایی برای حضور در فهرست نهایی دارد.
از این رو بیرانوند، نیازمند و حسینی سه دروازهبانی هستند که در صورت حفظ شرایط فعلی و دوری از مصدومیت، بدون تردید در لیست نهایی قلعهنویی برای جام جهانی ۲۰۲۶ قرار خواهند گرفت مگر اینکه اتفاقات غیرمنتظره همچون مصدومیت و عدم صدور روادید مانع سفر آنها به آمریکا شود.
تیم ملی ایران در مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ و در گروه G، ابتدا به مصاف نیوزیلند میرود و سپس برابر بلژیک و مصر صفآرایی خواهد کرد؛ دیدارهایی حساس که نقش دروازهبانها در آن میتواند تعیینکننده مسیر صعود ایران به مرحله حذفی باشد.
برنامه بازیهای تیم ملی ایران در گروه G:
* ۲۶ خرداد: ایران - نیوزیلند؛ ساعت ۰۴:۳۰ صبح به وقت تهران؛ ورزشگاه سوفی لسآنجلس آمریکا
* ۳۱ خرداد: ایران - بلژیک؛ ساعت ۲۲:۳۰ به وقت تهران؛ ورزشگاه سوفی لسآنجلس آمریکا
* ۶ تیر: ایران - مصر؛ ساعت ۰۶:۳۰ صبح به وقت تهران؛ ورزشگاه لومن فیلد سیاتل آمریکا
