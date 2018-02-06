اعلام تعطیلی مدارس تهران پیش از تصویب کارگروه، رسمی نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسین مقیمی تاکید کرد: هرگونه تصمیم تازه در خصوص تعطیلی احتمالی روز چهارشنبه ۱۸ بهمن ماه به دلیل افزایش آلودگی هوا، صرفاً پس از تشکیل کارگروه اضطرار و تصویب در کارگروه، از مجرای روابط‌عمومی استانداری و از طریق رسانه ملی و رسمی اطلاع رسانی و به آگاهی عموم شهروندان خواهد رسید.