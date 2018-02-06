  1. جامعه
  2. آموزش و پرورش
۱۷ بهمن ۱۳۹۶، ۱۵:۱۵

استاندار تهران:

اعلام تعطیلی مدارس تهران پیش از تصویب کارگروه، رسمی نیست

اعلام تعطیلی مدارس تهران پیش از تصویب کارگروه، رسمی نیست

استاندار تهران گفت: هرگونه تصمیم در خصوص تعطیلی احتمالی روز چهارشنبه ۱۸ بهمن ماه به دلیل افزایش آلودگی هوا، صرفاً پس از تشکیل کارگروه اضطرار و تصویب در کارگروه، از مجرای روابط‌عمومی است.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسین مقیمی تاکید کرد: هرگونه تصمیم تازه در خصوص تعطیلی احتمالی روز چهارشنبه ۱۸ بهمن ماه به دلیل افزایش آلودگی هوا، صرفاً پس از تشکیل کارگروه اضطرار و تصویب در کارگروه، از مجرای روابط‌عمومی استانداری و از طریق رسانه ملی و رسمی اطلاع رسانی و به آگاهی عموم شهروندان خواهد رسید.

کد مطلب 4221247

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • ندنتدنذتاذاذ IR ۱۷:۰۴ - ۱۳۹۶/۱۱/۱۷
      0 0
      پاسخ
      میشه تعطیل کنین
    • Missm IR ۱۷:۴۱ - ۱۳۹۶/۱۱/۱۷
      0 0
      پاسخ
      بی زحمت یه خورده سریع تراطلاع رسانی کنید تعطیله ک ما درسای دیگمون روبخونیم،من امسال کنکور دارم و وقت برای مطالعه ی درسای مدرسه ندارم ،باتشکر❤

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها