تکمیل ظرفیت دوم کنکور ارشد ۹۶ آغاز شد/مهلت انتخاب رشته تا ۲۱ بهمن

به گزارش خبرنگار مهر، ظرفیت‌ پذیرش‌ رشته‌های جدید و همچنین تکمیل ظرفیت برخی از کدرشته محل‌های دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی در آزمون‌ کارشناسی‌ ارشد ناپیوسته سال‌ ۱۳۹۶ تعداد ۸۳۷ نفر است.

با توجه به اینکه بعضی‌ از دانشگاه‌ها و مؤسسات‌ آموزش‌ عالی غیرانتفاعی تقاضای تکمیل ظرفیت از طریق دفتر گسترش آموزش عالی در تعدادی از کدرشته محل‌های خود را دارند، لذا داوطلبانی که در کنکور کارشناسی ارشد ثبت‌نام و در جلسه امتحانی حاضر بوده‌اند، می توانند از سه‌شنبه ۱۷ بهمن تا شنبه ۲۱ بهمن با مراجعه به سایت سازمان سنجش، نسبت به انتخاب رشته اقدام کنند.

داوطلبان واجد شرایط می توانند با مراجعه به پایگاه اینترنتی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی: www.sanjesh.org مراجعه و با توجه به رشته امتحانی خود، نسبت به انتخاب کدرشته محل‌های مورد علاقه از کدرشته‌های امتحانی مندرج در این اطلاعیه اقدام کنند.

گزینش‌ نهایی‌ در هر یک‌ از کدرشته‌ محل‌های تحصیلی‌ اعلام شده در این اطلاعیه، مطابق‌ شرایط و ضوابط مندرج‌ در دفترچه‌های‌ راهنمای شماره‌ ۱ و ۲ آزمون‌ کارشناسی‌ ارشد ناپیوسته‌ سال‌ ۱۳۹۶ انجام‌ خواهد شد.

آن‌ دسته‌ از داوطلبانی‌ که‌ اسامی‌ آنان‌ به‌ عنوان‌ پذیرفته‌ شده‌ نهایی‌ در یکی‌ از کدرشته‌ محل‌های‌ تحصیلی‌ بورسیه‌ و یا دارای‌ شرایط خاص‌ اعلام‌ شده ‌است، حق‌ انتخاب کدرشته محل‌های مندرج در این اطلاعیه را ندارند.

تمامی متقاضیان باید حداکثر تا تاریخ ۳۰ بهمن ۹۶ موفق به اخذ مدرک کارشناسی شوند.

در آن‌ دسته‌ از کدرشته‌های‌ امتحانی‌ که‌ ظرفیت‌ اعلام‌ شده‌ جدید بیش‌ از یک‌ محل‌ تحصیل‌ باشد، داوطلبان‌ در صورت‌ تمایل ‌می‌توانند با توجه به مندرجات کارنامه، کلیه‌ کدرشته‌ محل‌های‌ مورد علاقه‌ خود را (حداکثر تا ۲۰ کدرشته محل) به ترتیب‌ اولویت، انتخاب‌ کنند.

هر داوطلب‌ منحصراً مجاز به‌ انتخاب‌ کدرشته‌ تحصیلی‌ خواهد بود که‌ در آزمون کدرشته‌ امتحانی‌ مربوط شرکت‌ کرده‌ باشد.