آزمون تربیت معلم قرآن در قزوین برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، روز سه شنبه در مراسمی با حضور ۱۶۰ نفر از معلمان قرآنی خانم و آقا آزمون تربیت معلم قرآن در سالن تبلیغات اسلامی قزوین برگزار شد.

جواد قلی پور در حاشیه این آزمون به خبرنگار مهر اظهارداشت: کسانی که در آزمون کتبی امروز پذیرفته شوند در تاریخ ۲۸ بهمن برای آزمون شفاعی دعوت می شوند.

وی بیان کرد: پذیرفته شدگان می توانند در دوره تخصصی که هفته ای سه روز برای آقایان در بعداز ظهرها و خانمها صبحها تشکیل می شود شرکت کنند.

قلی پور یادآورشد: کلاس های تخصصی به مدت ۱۲۰ ساعت آموزشی و ۲۴۰ ساعت کارورزی پیش بینی شده که برای معلمان قرآنی تشکیل می شود.

مسئول درالقرآن تبلیغات اسلامی استان قزوین تصریح کرد: اگر این افراد در آزمون قبول شوند، گواهی پایان دوره تربیت معلم قران کریم به آنها اعطا می شود.

وی بیان کرد: این آزمون اولین بار است که در سال جاری برگزار می شود و افراد شرکت کننده در سنین ۱۸ تا ۴۵ سال هستند.

قلی پور در خصوص سایر برنامه های دهه فجر گفت: فردا شب مجلس انس با قرآن با حضور استاد ابوالفضل بهرام پور مترجم قرآن و نهج البلاغه و قاریان ممتاز و استعدادهای قرانی و جمع کثیری از علاقمندان قرآن در محل مسجد خاتم الانبیاء(راه چمن) در خیابان تهران قدیم بعد از نماز مغرب و عشاء برگزار می شود.

وی اضافه کرد: همچنین در روز پنجشنبه دوره ارتقاء و بازآموزی معلمان قرآنی از ساعت ۸ صبح تا ۱۲ ظهر با حضور ۴۵۰ نفر از معلمان قرانی توسط استاد بهرامپور در سالن تبلیغات اسلامی برگزار می شود.

قلی پور اظهارداشت:درزمینه حفظ قرآن، قزوین در ردیف استانهای برتر کشور است که بیش از ۲۴۰ نفر حافظ کل قرآن کریم در سنین ۸ تا ۳۵ سال داریم.

در حال حاضر در استان قزوین ۲۱۰۰ معلم قرآنی داریم که دارای مدرک تربیت معلم هستند.