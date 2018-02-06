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۱۷ بهمن ۱۳۹۶، ۱۷:۳۶

مسئول درالقرآن قزوین:

آزمون تربیت معلم قرآن در قزوین برگزار شد

آزمون تربیت معلم قرآن در قزوین برگزار شد

قزوین- مسئول درالقرآن تبلیغات اسلامی استان قزوین گفت: آزمون ورودی طرح تربیت معلم قرآن با حضور ۱۶۰ تفر از معلمان قرآنی در قزوین برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، روز سه شنبه در مراسمی با حضور ۱۶۰ نفر از معلمان قرآنی خانم و آقا آزمون تربیت معلم قرآن در سالن تبلیغات اسلامی قزوین برگزار شد.

جواد قلی پور در حاشیه این آزمون به خبرنگار مهر اظهارداشت: کسانی که در آزمون کتبی امروز پذیرفته شوند در تاریخ ۲۸ بهمن برای آزمون شفاعی دعوت می شوند.

وی بیان کرد: پذیرفته شدگان می توانند در دوره تخصصی که هفته ای سه روز برای آقایان در بعداز ظهرها و خانمها صبحها تشکیل می شود شرکت کنند.

قلی پور یادآورشد: کلاس های تخصصی به مدت ۱۲۰ ساعت آموزشی و ۲۴۰ ساعت کارورزی پیش بینی شده که برای معلمان قرآنی تشکیل می شود.

مسئول درالقرآن تبلیغات اسلامی استان قزوین تصریح کرد: اگر این افراد در آزمون قبول شوند، گواهی پایان دوره تربیت معلم قران کریم به آنها اعطا می شود.

وی بیان کرد: این آزمون اولین بار است که در سال جاری برگزار می شود و افراد شرکت کننده در سنین ۱۸ تا ۴۵ سال هستند.

قلی پور در خصوص سایر برنامه های دهه فجر گفت: فردا شب مجلس انس با قرآن با حضور استاد ابوالفضل بهرام پور مترجم قرآن و نهج البلاغه و قاریان ممتاز و استعدادهای قرانی و جمع کثیری از علاقمندان قرآن در محل مسجد خاتم الانبیاء(راه چمن) در خیابان تهران قدیم بعد از نماز مغرب و عشاء برگزار می شود.

وی اضافه کرد: همچنین در روز پنجشنبه دوره ارتقاء و بازآموزی معلمان قرآنی از ساعت ۸ صبح تا ۱۲ ظهر با حضور ۴۵۰ نفر از معلمان قرانی توسط استاد بهرامپور در سالن تبلیغات اسلامی برگزار می شود.

قلی پور اظهارداشت:درزمینه حفظ قرآن، قزوین در ردیف استانهای برتر کشور است که بیش از ۲۴۰ نفر حافظ کل قرآن کریم در سنین ۸ تا ۳۵ سال داریم.

در حال حاضر در استان قزوین ۲۱۰۰ معلم قرآنی داریم که دارای مدرک تربیت معلم هستند.

کد مطلب 4221407

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