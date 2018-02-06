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۱۷ بهمن ۱۳۹۶، ۱۸:۴۱

نظری در چهل و چهارمین جلسه شورای شهر:

دولت برای تعطیلی ادارات مقاومت می‌کند

دولت برای تعطیلی ادارات مقاومت می‌کند

عضو شورای شهر تهران با اشاره به آلودگی هوای تهران در روزهای اخیر گفت: درخواست می‌شود دولت بیشتر به سلامتی شهروندان توجه داشته باشد و ادارات نیز در کنار مدارس تعطیل شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت نظری در چهل و چهارمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در تذکری اظهار کرد: شهرداران مناطق اهتمام ویژه‌ای به ساختمان‌های ناایمن ندارند و اهمال صورت می‌گیرد، امیدواریم شاهد حادثه دیگری همچون پلاسکو نباشیم.

وی تأکید کرد: از شهرداران مناطق درخواست می‌کنم اهتمام ویژه‌ای در این خصوص داشته باشند.

این عضو شورای شهر درباره آلودگی هوای شهر تهران نیز اظهارداشت: گاهی به نظر می‌رسد دولت‌ها برای اثبات اینکه همه کارهایی که در دولت قبلی صورت گرفته اشتباه بود، تصمیم‌های نادرستی می‌گیرند.

نظری با اشاره به اینکه دولت در زمینه تعطیلی ادارات مقاومت می‌کند، گفت: در حال حاضر شاخص آلودگی هوا به ۱۷۷ رسیده است و در شرایط اضطرار قرار داریم. درخواست می‌شود دولت مردان بیشتر به سلامتی شهروندان توجه داشته باشند و ادارات نیز در کنار مدارس تعطیل شود.

کد مطلب 4221434

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    نظرات

    • محمد IR ۲۰:۲۵ - ۱۳۹۶/۱۱/۱۷
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      وقتی جان مردم را به سیاست بازی های حقیرمیفروشن میشودهمین این دولت چه گلی به سرما زده؟ طرح ترافیک.زوج و فرد.پارک ممنوع و...تنها برای درآمد زائی است ورنه قانونی که قابل خرید فروش است دیگرسودجوئیه

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