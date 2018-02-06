به گزارش خبرنگار مهر، حجت نظری در چهل و چهارمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در تذکری اظهار کرد: شهرداران مناطق اهتمام ویژه‌ای به ساختمان‌های ناایمن ندارند و اهمال صورت می‌گیرد، امیدواریم شاهد حادثه دیگری همچون پلاسکو نباشیم.

وی تأکید کرد: از شهرداران مناطق درخواست می‌کنم اهتمام ویژه‌ای در این خصوص داشته باشند.

این عضو شورای شهر درباره آلودگی هوای شهر تهران نیز اظهارداشت: گاهی به نظر می‌رسد دولت‌ها برای اثبات اینکه همه کارهایی که در دولت قبلی صورت گرفته اشتباه بود، تصمیم‌های نادرستی می‌گیرند.

نظری با اشاره به اینکه دولت در زمینه تعطیلی ادارات مقاومت می‌کند، گفت: در حال حاضر شاخص آلودگی هوا به ۱۷۷ رسیده است و در شرایط اضطرار قرار داریم. درخواست می‌شود دولت مردان بیشتر به سلامتی شهروندان توجه داشته باشند و ادارات نیز در کنار مدارس تعطیل شود.