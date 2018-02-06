کلیه مقاطع تحصیلی استان تهران چهارشنبه تعطیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، کلیه مقاطع تحصیلی استان تهران چهارشنبه به جز در فیروزکوه، دماوند و پردیس تعطیل شد.

استاندار تهران در خصوص مصوبات کمیته اضطرار آلودگی هوا در جمع خبرنگاران اظهار داشت: بر اساس تصمیم کمیته اضطرار آلودگی هوای استان تهران کلیه مقاطع تحصیلی استان تهران در ۲ نوبت صبح و عصر به جز در فیروزکوه،دماوند و پردیس تعطیل اعلام شد.

محمدحسین مقیمی گفت: دستگاه ها موظفند با مرخصی بانوان باردار و مادرانی که فرزند آنها بخاطر تعطیلی در منزل هستند موافقت کنند.

وی افزود: همچنین بر اساس مصوبات این کمیته، فروش طرح ترافیک روزانه در روز چهارشنبه ممنوع است.

استاندار تهران از اعمال طرح زوج و فرد از درب منازل در تهران،ری و شمیرانات در روز چهارشنبه بر اساس مصوبه کمیته اضطرار آلودگی هوا خبر داد.