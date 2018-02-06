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۱۷ بهمن ۱۳۹۶، ۱۸:۱۵

کلیه مقاطع تحصیلی استان تهران چهارشنبه تعطیل شد

کلیه مقاطع تحصیلی استان تهران چهارشنبه تعطیل شد

تهران- کلیه مقاطع تحصیلی استان تهران، بر اساس مصوبه کمیته اضطرار آلودگی هوای این استان در روز چهارشنبه تعطیل شد.

به گزارش خبرنگار مهر، کلیه مقاطع تحصیلی استان تهران چهارشنبه به جز در فیروزکوه، دماوند و پردیس تعطیل شد.

استاندار تهران در خصوص مصوبات کمیته اضطرار آلودگی هوا در جمع خبرنگاران اظهار داشت: بر اساس تصمیم کمیته اضطرار آلودگی هوای استان تهران کلیه مقاطع تحصیلی استان تهران در ۲ نوبت صبح و عصر به جز در فیروزکوه،دماوند و پردیس تعطیل اعلام شد.

محمدحسین مقیمی گفت: دستگاه ها موظفند با مرخصی بانوان باردار و مادرانی که فرزند آنها بخاطر تعطیلی در منزل هستند موافقت کنند.

وی افزود: همچنین بر اساس مصوبات این کمیته، فروش طرح ترافیک روزانه در روز چهارشنبه ممنوع است.

استاندار تهران از اعمال طرح زوج و فرد از درب منازل در تهران،ری و شمیرانات در روز چهارشنبه بر اساس مصوبه کمیته اضطرار آلودگی هوا خبر داد.

کد مطلب 4221441

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    نظرات

    • Missm IR ۲۱:۰۹ - ۱۳۹۶/۱۱/۱۷
      0 0
      پاسخ
      مچکریم❤❤❤

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