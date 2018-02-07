سرپرست مجتمع ندامتگاه تهران بزرگ منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر طی حکمی از سوی مدیر کل زندانهای استان تهران فرزادی به عنوان سرپرست جدید مجتمع ندامتگاه تهران بزرگ منصوب شد.

محبی مدیر کل زندانهای استان تهران در جلسه ای که با حضور جمعی از مسئولین اداره کل زندانهای استان و مسئولین مجتمع در ندامتگاه تهران بزرگ برگزار شد ضمن تبریک فرا رسیدن ایام الله دهه مبارک فجر و همچنین تسلیت ایام سوگواری فاطمیه با اشاره به دشواری های کار زندانبانی از تلاش و همت کلیه مسئولین در امر خطیر اصلاح و تربیت مددجویان تقدیر و تشکر کرد.

مدیر کل زندانهای استان تهران در ادامه با اشاره به دغدغه های اصلی در سیستم زندانبانی، بر حضور مستقیم مسئولین زندانها در داخل اندرزگاه ها و ملاقات چهره به چهره با مددجویان در جهت برخورد مستقیم با مشکلات مددجویان و ارائه راه حل تاکید کرد.

وی همچنین حضور قضات در داخل اندرزگاه های زندان در جهت پیگیری مشکلات مطرح شده مددجویان در مجموعه های قضایی و تکریم خانواده های مددجویان را از جمله دغدغه های دیگر عنوان کرد.

محبی با اشاره به اصل شایسته سالاری و تجربیات کاری در نظام انتخاب مدیران و واگذاری سمت های مدیریتی گفت: این تغییرات به منظور استفاده مطلوب وبهینه از ظرفیت نیروی انسانی موجود و بهره مندی از تخصص آنان و با هدف تسهیل و بهبود کیفیت خدمات ارائه شده به مددجویان صورت گرفته است و مستلزم برنامه ریزی جدیدی است.

محبی با تقدیر از زحمات ولیپور، سرپرست سابق مجتمع ابراز امیدواری کرد تغییرات ایجاد شده در پیشبرد اهداف سازمان زندانها موثر واقع شده و گام مهمی در ادامه برنامه های اصلاحی و تربیتی باشد.

فرزادی، سرپرست جدید مجتمع در ۱۹ سال سابقه کاری خود به مدت ۹ سال مدیر زندان مرکزی کرمانشاه و ۴ سال نیز رییس اردوگاه کاردرمانی بوده است.