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۱۹ بهمن ۱۳۹۶، ۹:۱۰

رئیس اتاق بازرگانی بیرجند:

حق بیمه سهم کارفرما و نرخ سود تسهیلات در خراسان جنوبی کاهش یابد

حق بیمه سهم کارفرما و نرخ سود تسهیلات در خراسان جنوبی کاهش یابد

بیرجند- رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن بیرجند با اشاره به مشکلات پیش روی واحدهای تولیدی استان گفت: باید سهم حق بیمه کارفرمایان، نرخ سود تسهیلات و تعهدات بانکی در خراسان جنوبی کاهش یابد.

به گزارش خبرنگار مهر، محسن احتشام چهارشنبه شب در کارگروه تخصصی اشتغال خراسان جنوبی بیان کرد: واحدهای تولیدی خراسان جنوبی 95 درصد بخش صنعت و 65 درصد بخش اشتغال استان را دارند.

وی با بیان اینکه باید نگاه ویژه ای به محرومیت های خراسان جنوبی شود، گفت: همچنین باید انگیزه کار، تلاش و سرمایه گذاری در استان افزایش یابد.

احتشام با اشاره به مشکلات پیش روی واحدهای تولیدی بیان کرد: باید سهم  حق بیمه کارفرمایان و نرخ سود و تعهدات بانکی در خراسان جنوبی کاهش یابد.

رئیس اتاق بازرگانی صنایع و معادن بیرجند بیان کرد: پرداخت تسهیلات از محل صندوق توسعه ملی بروکراسی طولانی و سختی دارد که باید مورد توجه قرار گیرد.

وی خواستار بخشودگی سود جرائم بانکی واحدهای تولیدی شد و افزود: این افراد بنابر انجام مسئولیت اجتماعی، سرمایه گذاری کرده و باید حمایت شوند.

احتشام با بیان اینکه بسیاری از واحدهای تولیدی با وجود شرایط سخت هنوز با پرجا مانده اند، افزود: باید تسهیلات جدیدی کار به واحدهای تولیدی خراسان جنوبی تزریق شود.

رئیس اتاق بازرگانی صنایع و معادن بیرجند بیان کرد: خوشبختانه ظرفیت ها و پتانسیل های بالایی در زمینه زرشک، زعفران و دیگر محصولات کشاورزی داریم که باید دیده شوند.

کد مطلب 4222713

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