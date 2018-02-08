۳۳ درصد بافت فرسوده تهران در منطقه ۱۷ قرار دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدرضا میرصادقی با اشاره با ابراز تاسف از اینکه ۳۳ درصد از بافت فرسوده شهر تهران منطقه ۱۷ قرار دارد، اظهارداشت: خوشحالیم طرح بزرگ بازآفرینی شهری که به نام طرح امید نامگذاری شده و منطقه ۱۷ به عنوان پایلوت در استان تهران در نظر گرفته شده است.
وی افزود: طرحهایی که اجرا خواهد شد، به منظور رفع نیازمندی محلات است و با توجه به شرایط ویژهای که این طرحها دارند، میتوانند به عنوان تنخواه انجام نوسازی در بافت فرسوده باشد.
مدیرعامل سازمان نوسازی اظهار کرد: امروز نیازمندی محلی و محلات مجاور منطقه ۱۷ که شامل محلات مقدم، زمزم، بلورسازی با توجه به شرایط ویژه تامین و حدود ۴۵۰ واحد مسکونی در این زمینها در مدت دو سال تحویل مردم داده خواهد شد.
میرصادقی خاطرنشان کرد: اواسط بهار آینده این پروژه در ملکی حدود ۱.۶هکتار اجرایی می شود و تعدادی از این قطعات را در سطح شهر به صورتی پایلوت کردهایم.
وی تصریح کرد: هفته گذشته نیز برای ارزیابی و شناسایی سرمایهگذاران فراخوان اعلام شد نحوه فروش آن پیشبینی شده و در توافقات آتی اعلام خواهد شد.
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