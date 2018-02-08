شناسایی ۱۱ هزار کلاس با سیستم گرمایشی غیراستاندارد در مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، قربانعلی شیرزاد بعدازظهر پنجشنبه در مراسم افتتاحیه هنرستان پروین اعتصامی بندپی غربی با اشاره به آغاز استاندارد سازی سامانه گرمایشی مدارس استان در دولت تدبیر و امید ، افزود : تاکنون ۱۱ هزار کلاس درس فاقد سامانه گرمایشی استاندارد شناسایی شد که از این تعداد ۹ هزار و ۷۰ کلاس استاندارد سازی شده است.



مدیرکل نوسازی مدارس اظهار کرد: اعتبار این طرح ها بیش از ۵۱۰ میلیارد ریال بود که توسط دولت تامین شده است و در صورت تامین منایع مالی تا پایان سال ۹۷ تمامی مدارس استان از نظر سامانه گرمایشی استاندارد می شوند.

مدیرکل نوسازی مدارس مازندران به طرح های دهه فجر اشاره و اضافه کرد: در دهه فجر امسال ۱۵ طرح آموزشی با هزینه ساخت بیش از ۱۶۷ میلیارد ریال و زیربنای ۴ ۱هزار و ۵۰۰ متر مربع احداث شده است.

مدیر کل نوسازی بابل بیان داشت: هنرستان پروین اعتصامی بندپی غرب بابل با متراژ ۱۱۰۰متر مربع در چهار کلاس و چهار کارگاه با رشته های ،گرافیک ،کامپیوتر، سایت کامپیوتر، نمازخانه، سرویس بهداشتی با سرویس معلولان با اعتبار یک میلیارد و ۶۰۰میلیون تومان از بخش مالیات بر ارزش افزوده بنا شده است.

مدیرکل نوسازی مدارس افزود: از ابتدای دولت تدبیر و امید تا کنون یکهزار و ۳۶۹ کلاس درس در مازندران در قالب ۲۲۲ طرح آموزشی و با هزینه بیش از ۱۷ هزار میلیارد ریال ساخته و تحویل آموزش و پرورش استان شده است.

بر اساس آمارهای رسمی پس از پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون ۲ هزار ۴۲۰ پروژه در قالب ۱۴ هزار ۵۰۰ کلاس درس با ۴۱ هزار میلیارد ریال در مازندران نوسازی شد.