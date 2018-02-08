  1. استانها
  2. مازندران
۱۹ بهمن ۱۳۹۶، ۱۵:۵۴

مدیرکل نوسازی و تجهیز مدارس مازندران اعلام کرد:

شناسایی ۱۱ هزار کلاس با سیستم گرمایشی غیراستاندارد در مازندران

شناسایی ۱۱ هزار کلاس با سیستم گرمایشی غیراستاندارد در مازندران

بابل - مدیرکل نوسازی و تجهیز مدارس مازندران از شناسایی ۱۱ هزار کلاس درس فاقد سیستم گرمایشی استاندارد در استان خبر داد و گفت: ۹ هزار کلاس تاکنون استانداردسازی شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، قربانعلی شیرزاد بعدازظهر پنجشنبه در مراسم افتتاحیه هنرستان پروین اعتصامی بندپی غربی با اشاره به آغاز استاندارد سازی سامانه گرمایشی مدارس استان در دولت تدبیر و امید ، افزود : تاکنون ۱۱ هزار کلاس درس فاقد سامانه گرمایشی استاندارد شناسایی شد که از این تعداد ۹ هزار و ۷۰ کلاس استاندارد سازی شده است.

مدیرکل نوسازی مدارس اظهار کرد: اعتبار این طرح ها بیش از ۵۱۰ میلیارد ریال بود که توسط دولت تامین شده است و در صورت تامین منایع مالی تا پایان سال ۹۷ تمامی مدارس استان از نظر سامانه گرمایشی استاندارد می شوند.

مدیرکل نوسازی مدارس مازندران به طرح های دهه فجر اشاره و اضافه کرد: در دهه فجر امسال ۱۵ طرح آموزشی با هزینه ساخت بیش از ۱۶۷ میلیارد ریال و زیربنای ۴ ۱هزار و ۵۰۰ متر مربع احداث شده است.

مدیر کل نوسازی بابل بیان داشت: هنرستان پروین اعتصامی بندپی غرب بابل با متراژ ۱۱۰۰متر مربع در چهار کلاس و چهار کارگاه با رشته های ،گرافیک ،کامپیوتر، سایت کامپیوتر، نمازخانه، سرویس بهداشتی با سرویس معلولان با اعتبار  یک میلیارد و ۶۰۰میلیون تومان از بخش مالیات بر ارزش افزوده بنا شده است.

مدیرکل نوسازی مدارس افزود: از ابتدای دولت تدبیر و امید تا کنون یکهزار و ۳۶۹ کلاس درس در مازندران در قالب ۲۲۲ طرح آموزشی و با هزینه بیش از ۱۷ هزار میلیارد ریال ساخته و تحویل آموزش و پرورش استان شده است.

بر اساس آمارهای رسمی پس از پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون ۲ هزار ۴۲۰ پروژه در قالب ۱۴ هزار ۵۰۰ کلاس درس با ۴۱ هزار میلیارد ریال در مازندران نوسازی شد.

کد مطلب 4223129

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها