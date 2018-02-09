دولت آمریکا بار دیگر تعطیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، ساعتی پیش از آغاز روز جمعه ۲۰ بهمن، سنای آمریکا بدون‌ آنکه موفق به رای‌گیری درباره بودجه جدید این کشور شود، به جلسه خود خاتمه داد.

مهلت تامین مالی دولت در نیمه‌شب به پایان می‌رسید. رای‌گیری بعدی قرار است ظهر امروز جمعه انجام شود. رهبران سنای آمریکا ابراز امیدواری کرده‌اند که تعطیلی فعلی، بیشتر از چند ساعت به درازا نکشد و موفق شوند تا تامین مالی دولت را تصویب کنند.

البته پس از تصویب سنا، بودجه باید به تصویب مجلس نمایندگان آمریکا برسد و رئیس‌جمهوری نیز آن را برای اجرایی‌شدن، امضا کند.

پیشتر به دلیل آن‌که نمایندگان بر سر تامین مالی دولت فدرال به توافق نرسیدند، بخش هایی از دولت در ۲۹ دی ماه برای مدت 3 روز تعطیل شد. در نهایت نمایندگان کنگره بر سر طرح تامین موقت بودجه دولت فدرال تا روز پنجشنبه به توافق رسیدند.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا، روز سه‌شنبه گفته بود، بودجه هزینه‌های جاری باید در برگیرنده تغییرات مورد نظر او در قوانین مهاجرتی باشد. او افزوده بود اگر ما نتوانیم این کارها را به سرانجام برسانیم، من از تعطیلی (دولت) استقبال می‌کنم.

با این همه گفته شده تعطیلی فعلی عمدتا ناشی از عملکرد یکی از سناتورها است؛ ران پال، نماینده جمهوریخواه، با انتقاد شدید از طرح تامین مالی، از یک اقدام آیین‌نامه‌ای برای جلوگیری از رای‌گیری بهره برد.

اختلاف دولت و کنگره آمریکا بر سر بودجه در سال ۲۰۱۳ نیز باعث شده بود تا دولت فدرال برای مدت ۱۶ روز به حال تعطیل درآید.