  1. دانشگاه و فناوری
  2. فناوری های نوین
۲۰ بهمن ۱۳۹۶، ۱۱:۳۹

فضاپیمای «دریم چیسر» سال ٢٠٢٠ به ایستگاه فضایی بین المللی می رود

فضاپیمای «دریم چیسر» سال ٢٠٢٠ به ایستگاه فضایی بین المللی می رود

سال ٢٠٢٠ فضاپیمای دریم چیسر به ایستگاه فضایی بین المللی می رود. این فضاپیما می تواند ٥٥٠٠ کیلوگرم بار حمل کند و قابلیت های یک آزمایشگاه سیار را دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، مقامات به شرکت SNC اجازه داده اند تا فضاپیمای «دریم چیسر» خود را در اواخر ٢٠٢٠ میلادی به ایستگاه فضایی بین المللی بفرستد.

ارسال این فضاپیمای بی سرنشین به مدار، نخستین ماموریت فضایی SNC از قرارداد CRS۲ با ناسا است.  

هنوز جزییات این ماموریت فاش نشده اما «دریم چیسر» قابلیت های مختلفی دارد. فضاپیمای مذکور قابلیت حمل ٥٥٠٠ کیلوگرم بار دارد و می تواند به عنوان یک آزمایشگاه سیار عمل کند که از راه دور کنترل می شود.

همچنین این فضاپیما می تواند ٢ هزار کیلوگرم بار را همراه خود به زمین بیاورد.

کد مطلب 4223437
شیوا سعیدی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها