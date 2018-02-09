فضاپیمای «دریم چیسر» سال ٢٠٢٠ به ایستگاه فضایی بین المللی می رود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، مقامات به شرکت SNC اجازه داده اند تا فضاپیمای «دریم چیسر» خود را در اواخر ٢٠٢٠ میلادی به ایستگاه فضایی بین المللی بفرستد.

ارسال این فضاپیمای بی سرنشین به مدار، نخستین ماموریت فضایی SNC از قرارداد CRS۲ با ناسا است.

هنوز جزییات این ماموریت فاش نشده اما «دریم چیسر» قابلیت های مختلفی دارد. فضاپیمای مذکور قابلیت حمل ٥٥٠٠ کیلوگرم بار دارد و می تواند به عنوان یک آزمایشگاه سیار عمل کند که از راه دور کنترل می شود.

همچنین این فضاپیما می تواند ٢ هزار کیلوگرم بار را همراه خود به زمین بیاورد.