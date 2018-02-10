زیرساخت های حمایت از دانشجویان مستعد کم بضاعت ایجاد شد

به گزارش خبرنگار مهر، صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، در راستای شناسایی و ساماندهی و برنامه ریزی مناسب برای حمایت از دانشجویان مستعد کم بضاعت تحت پوشش نهادهای حمایتی (کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی) در سامانه جامع اتوماسیون فاز ۲، زیرساخت های لازم را طراحی و ایجاد کرد.

با توجه به اینکه این دانشجویان، طبق قوانین و مقررات در اولویت دریافت تسهیلات هستند، دانشگاه ها موظفند، مدارک و مستندات مربوط به تحت پوشش بودن این دانشجویان را در محل الصاق سند تحصیلات بارگذاری کنند.

امکان پرداخت وام در صورت بارگذاری و الصاق اسناد مذکور در سیستم اتوماسیون فاز ۲ میسرخواهد بود.