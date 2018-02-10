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۲۱ بهمن ۱۳۹۶، ۱۰:۰۴

توسط صندوق رفاه وزارت علوم؛

زیرساخت های حمایت از دانشجویان مستعد کم بضاعت ایجاد شد

زیرساخت های حمایت از دانشجویان مستعد کم بضاعت ایجاد شد

صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، زیرساخت های لازم برای حمایت از دانشجویان مستعد کم بضاعت، تحت پوشش نهادهای حمایتی را طراحی و ایجاد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، در راستای شناسایی و ساماندهی و برنامه ریزی مناسب برای حمایت از دانشجویان مستعد کم بضاعت تحت پوشش نهادهای حمایتی (کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی) در سامانه جامع اتوماسیون فاز ۲، زیرساخت های لازم را طراحی و ایجاد کرد.

با توجه به اینکه این دانشجویان، طبق قوانین و مقررات در اولویت دریافت تسهیلات هستند، دانشگاه ها موظفند، مدارک و مستندات مربوط به تحت پوشش بودن این دانشجویان را در محل الصاق سند تحصیلات بارگذاری کنند.

امکان پرداخت وام در صورت بارگذاری و الصاق اسناد مذکور در سیستم اتوماسیون فاز ۲ میسرخواهد بود.

کد مطلب 4223913
زهرا سیفی

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