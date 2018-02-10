درخواست جدایی «لواندوفسکی» به بایرن ارائه شد

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال رئال مادرید مدتهاست که به دنبال جذب روبرت لواندوفسکی است و در آخرین اخبار گفته میشود مهاجم لهستانی درباره احتمال جدایی اش از بایرن با سران این باشگاه صحبت کرده است.
مدیر برنامههای او سزاری کوچارسکی طبق گزارشات با مدیران بایرن دیداری داشته و در شرایطی که باشگاه هیچ تمایلی به فروش ستاره اصلی تیم در آستانه رقابتهای اروپایی ندارد، درباره جدایی احتمالی بازیکن با آنها صحبت کرده است.
در لهستان هم مطبوعات به این موضوع اشاره کرده و نوشته اند رئال مادرید در تماس با مدیر برنامههای این بازیکن از او خواسته تا انتقال لوا به رئال را پیگیری کند، چون احتمالش بیشتر از قبل شده است. با وجود این لواندوفسکی دوست ندارد با جنگ از بایرن جدا شود، باشگاهی که آن را میستاید و از حضور در آن لذت برده است.
اگر او بخواهد به پایتخت اسپانیا سفر کند باید توافق باشگاه فعلی اش را جلب کند، به هر حال بایرن هم از موضوع با خبر شده و به دنبال یک بازیکن شماره ۹ جدید است تا در صورت جدایی لوا ترکیب تیمش را تقویت کند.
نظر شما