درخواست جدایی «لواندوفسکی» به بایرن ارائه شد

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال رئال مادرید مدت‎هاست که به دنبال جذب روبرت لواندوفسکی است و در آخرین اخبار گفته می‎شود مهاجم لهستانی درباره احتمال جدایی ‏اش از بایرن با سران این باشگاه صحبت کرده است.

مدیر برنامه‎های او سزاری کوچارسکی طبق گزارشات با مدیران بایرن دیداری داشته و در شرایطی که باشگاه هیچ تمایلی به فروش ستاره اصلی تیم در آستانه رقابت‎های اروپایی ندارد، درباره جدایی احتمالی بازیکن با آن‌ها صحبت کرده است.

در لهستان هم مطبوعات به این موضوع اشاره کرده و نوشته اند رئال مادرید در تماس با مدیر برنامه‎های این بازیکن از او خواسته تا انتقال لوا به رئال را پیگیری کند، چون احتمالش بیشتر از قبل شده است. با وجود این لواندوفسکی دوست ندارد با جنگ از بایرن جدا شود، باشگاهی که آن را می‏‌ستاید و از حضور در آن لذت برده است.

اگر او بخواهد به پایتخت اسپانیا سفر کند باید توافق باشگاه فعلی‏ اش را جلب کند، به هر حال بایرن هم از موضوع با خبر شده و به دنبال یک بازیکن شماره ۹ جدید است تا در صورت جدایی لوا ترکیب تیمش را تقویت کند.