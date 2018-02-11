روایت آماری از گرانی و ارزانی کالاها/افزایش قیمت ۶گروه کالایی

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس گزارش‌های آماری بانک مرکزی، در هفته منتهی به سیزده بهمن ماه، قیمت شش گروه کالایی تخم‌مرغ، مرغ، گوشت قرمز، چای، میوه و سبزی نسبت به هفته قبل افزایش داشته است. بر این اساس، نرخ خرده‌فروشی شش گروه تخم مرغ، میوه های تازه، سبزی های تازه، گوشت قرمز، گوشت مرغ و چای افزایش و قیمت خرده فروشی گروه های روغن، قند و شکر، حبوب و برنج ثابت و گروه لبنیات کاهش یافت.

بر این اساس قیمت خرده فروشی تخم مرغ ۱۱.۲ درصد، میوه های تازه ۳.۰ درصد، سبزی های تازه ۲.۴ درصد، گوشت قرمز ۰.۲ درصد، گوشت مرغ ۴.۶ درصد و چای ۰.۱ درصد افزایش یافته است. قیمت گروه های روغن، قند و شکر، حبوب و برنج ثابت بود و گروه لبنیات نیز در مدت مشابه ۱.۲ درصد کاهش نشان می دهد.

لبنیات و تخم مرغ

در هفته مورد گزارش در گروه لبنیات قیمت ماست پاستوریزه نسبت به هفته قبل معادل ۰.۱ درصد و پنیر پاستوریزه ۵.۶ درصد کاهش یافت و بهای سایر اقلام این گروه بدون تغییر بود. قیمت تخم مرغ معادل ۱۱.۲ درصد افزایش داشت و شانه ای ۱۲۶ هزار تا ۱۸۰ هزار ریال فروش می رفت.

برنج و حبوب

در این هفته در گروه های برنج و حبوب بهای تمام اقلام ثابت بود.

میوه ها و سبزی های تازه

در هفته مورد بررسی، در میادین زیر نظر شهرداری انگور و هندوانه عرضه نمی شد. سایر اقلام میوه و سبزی تازه که تعدادی از آنها از نظر کیفی در مقایسه با سایر میوه فروشی ها متفاوت بودند، به نرخ مصوب سازمان میادین میوه و تره بار عرضه می شد. میوه فروشی های سطح شهر اقلام میوه و سبزی تازه را عرضه می کردند که در گروه میوه های تازه قیمت انگور معادل ۸.۱ درصد، هندوانه ۱۳.۹ درصد، موز ۷.۹ درصد و کیوی ۱.۴ درصد افزایش ولی بهای سایر اقلام این گروه بین ۰.۲ درصد تا ۲.۹ درصد کاهش یافت. در گروه سبزی های تازه قیمت سبزی های برگی معادل ۰.۱ درصد کاهش ولی بهای سایر اقلام این گروه بین ۰.۶ درصد تا ۵.۸ درصد افزایش داشت.

گوشت قرمز و گوشت مرغ

در هفته مورد گزارش قیمت گوشت تازه گاو و گوساله بدون تغییر بود و بهای گوشت گوسفند معادل ۰.۲ درصد و گوشت مرغ ۴.۶ درصد افزایش یافت.

قند، شکر، چای و روغن نباتی

در این هفته قیمت چای خارجی معادل ۰.۱ درصد افزایش داشت و بهای قند، شکر و انواع روغن نباتی ثابت بود.