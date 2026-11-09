خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها؛ آبان سال ۱۳۸۵ یادآور آخرین سفر رسمی رهبر شهید انقلاب اسلامی به استان سمنان و دیدارهای مردمی ایشان با مردم شهرستان‌های سمنان، دامغان و شاهرود و دیگر مناطق استان است؛ سفری ماندگار که خاطرات آن پس از گذشت دو دهه همچنان در ذهن و حافظه مردم دیار قومس زنده مانده است.

رهبر شهید انقلاب اسلامی در جریان این سفر، استان سمنان را با تعابیری همچون «خادم‌الرضا(ع)»، «مهد معلمان دین و اخلاق»، «مردم باصفا با دل‌های باصفا»، «مردم متدین و شجاع» و «مهد علما و عرفان» توصیف کردند؛ عباراتی که به بخشی از هویت فرهنگی و اجتماعی این استان تبدیل شده و همچنان بر بنرها، دست‌نوشته‌ها و حتی مکاتبات اداری به یادگار دیده می‌شود.

در بیستمین سالگرد این سفر تاریخی، حسن سعدالدین، از مدیران باسابقه اجرایی استان سمنان و دبیر ستاد برنامه‌ریزی سفر رهبر شهید انقلاب اسلامی در سال ۱۳۸۵، و احمد عجم، نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس شورای اسلامی که در آن مقطع معاون سیاسی و امنیتی استاندار سمنان بود و مسئولیت تأمین امنیت و بخشی از برنامه‌ریزی‌های سفر را برعهده داشت، در گفتگو با خبرنگار مهر، از پشت‌صحنه برنامه‌ریزی، شور استقبال مردم و خاطرات ماندگار آن روزها روایت کردند.

شکل‌گیری ستاد برنامه‌ریزی سفر

احمد عجم در تشریح مسئولیت‌های آن زمان خود اظهار کرد: در سال ۱۳۸۵ و با توجه به مسئولیت معاونت سیاسی و امنیتی استانداری، ریاست ستاد سفر رهبر شهید انقلاب اسلامی به استان سمنان را برعهده داشتم که یکی از مهم‌ترین مأموریت‌های ما حفظ و تأمین امنیت این سفر بود.

وی افزود: به گفته بسیاری از همراهان رهبر شهید انقلاب، سفر به استان سمنان از سفرهای بسیار خاطره‌انگیز و موفق ایشان بود و خوشبختانه خاطرات ارزشمندی نیز برای مردم استان به یادگار گذاشت؛ چراکه مردم با شور و اشتیاق فراوان در مراسم استقبال و دیدارهای مردمی حضور پیدا کردند.

حسن سعدالدین نیز با اشاره به مسئولیت خود در آن مقطع گفت: در سال ۱۳۸۵ مدیرکل دفتر امور اجتماعی استانداری سمنان بودم و مسئولیت دبیری ستاد برنامه‌ریزی سفر رهبر معظم انقلاب اسلامی به استان را برعهده داشتم.

وی ادامه داد: برنامه‌های مختلفی را که قرار بود در شهرستان‌های استان برگزار شود، پیشنهاد می‌کردیم و این برنامه‌ها پس از بررسی و تأیید دفتر مقام معظم رهبری در دستور کار قرار می‌گرفت.

سعدالدین تأکید کرد: یکی از نکاتی که دفتر رهبر شهید انقلاب به‌شدت بر آن تأکید داشت، جلوگیری از ایجاد مزاحمت برای مردم بود و این موضوع در تمام مراحل برنامه‌ریزی و اجرای سفر مورد توجه قرار گرفت.

دغدغه‌های مسئولان برای برگزاری سفر

عجم با اشاره به مشارکت گسترده دستگاه‌های اجرایی و امنیتی در برگزاری این سفر گفت: دغدغه‌های سفر رهبر شهید انقلاب اسلامی به استان سمنان تنها محدود به مسئولان ستادی نبود، بلکه همه دستگاه‌ها، سازمان‌ها و حتی مردم برای برگزاری هرچه بهتر آن پای کار آمده بودند.

وی افزود: از نیروهای امنیتی، مجموعه اطلاعاتی و فراجا گرفته تا کارکنان دستگاه‌های اجرایی و افرادی که مسئولیت‌های کوچک‌تری داشتند، همگی تلاش می‌کردند این سفر در بهترین شرایط برگزار شود. تقسیم کار مشخص و اراده جدی مسئولان استانی نیز موجب شد برنامه‌ها با نظم و هماهنگی مناسبی پیش برود.

نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تأمین امنیت سفر از مهم‌ترین مسئولیت‌های ستاد بود، تصریح کرد: فراهم کردن آسایش جمعیت گسترده مردم، حفظ سلامت حاضران و مراقبت از جان رهبر معظم انقلاب اسلامی از جمله اولویت‌های اصلی ما بود.

عجم ادامه داد: مسائل پشتیبانی و تدارکاتی نیز ابعاد مختلفی داشت؛ از تأمین مکان و وسایل نقلیه گرفته تا تعیین مسیرهای تردد، تأمین امنیت مسیرها و مدیریت حضور جمعیت به‌گونه‌ای که آسیبی به مردم وارد نشود. تمام این موارد با همکاری نیروهای ستادی استانداری و دستگاه‌های اجرایی و خدماتی دنبال شد.

وی با اشاره به کیفیت برگزاری این سفر خاطرنشان کرد: مجموعه این اقدامات موجب شد سفر به شکلی بسیار مطلوب برگزار شود و به اعتقاد من، تجربه‌ای کم‌نظیر در تاریخ اجرایی استان سمنان رقم بخورد.

شور مردم برای استقبال از رهبر انقلاب

سعدالدین نیز با بیان اینکه ساماندهی و مدیریت حضور گسترده مردم یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های ستاد برنامه‌ریزی سفر بود، اظهار کرد: پس از اعلام خبر سفر، تماس‌ها و مراجعات فراوانی به استانداری سمنان انجام می‌شد؛ از دورترین روستاها تا شهرهای بزرگ، شوراهای روستایی، گروه‌های مردمی، اصناف و افراد اثرگذار همگی می‌خواستند به شکلی در مراسم استقبال مشارکت داشته باشند و ارادت خود را نشان دهند.

وی افزود: برخی برای نوشتن پلاکارد و تهیه متن‌های ساده اعلام آمادگی می‌کردند و عده‌ای نیز پیشنهاد ارائه آثار ادبی، رسانه‌ای و فرهنگی داشتند. در واقع، هرکس می‌خواست به سهم خود در این رویداد حضور داشته باشد و خوشحالی‌اش را از سفر رهبر انقلاب به استان ابراز کند.

دبیر ستاد برنامه‌ریزی سفر رهبر انقلاب به استان سمنان در سال ۱۳۸۵ با اشاره به تلاش مسئولان برای فراهم کردن امکانات حضور مردم از مناطق مختلف استان گفت: با وجود پیش‌بینی وسایل نقلیه و امکانات لازم، باز هم شاهد بودیم که مردم از برخی مناطق، به‌ویژه اطراف شاهرود و دامغان، پیاده به سمت محل‌های برگزاری مراسم حرکت می‌کردند.

سعدالدین با اشاره به نخستین روز سفر در ۱۷ آبان‌ماه سال ۱۳۸۵ بیان کرد: قرار بود رهبر انقلاب ساعت هفت صبح وارد فرودگاه سمنان شوند و مسیر فرودگاه تا محل مراسم با استقبال مردم همراه باشد، اما جمعیت به اندازه‌ای گسترده بود که خیابان امام، میدان امام، خیابان سعدی و حتی استادیوم تختی سمنان در همان ساعات اولیه مملو از جمعیت شد.

وی ادامه داد: در همان لحظات نخست به ما اعلام کردند که ظرفیت استادیوم و خیابان‌های اطراف تکمیل شده است و دغدغه اصلی ما این بود که با وجود جمعیت گسترده، چگونه امکان حضور دیگر مردم فراهم شود.

دبیر ستاد سفر خاطرنشان کرد: در هر شهرستانی که رهبر انقلاب حضور پیدا می‌کردند، برنامه‌های مردمی باشکوهی برگزار می‌شد. علاوه بر مردم عادی، نخبگان، جوانان، هنرمندان، ورزشکاران و گروه‌های مختلف اجتماعی نیز درخواست‌های فراوانی برای حضور و ابراز ارادت داشتند.

استقبالی فراتر از پیش‌بینی‌ها

عجم نیز با اشاره به گذشت ۲۰ سال از آن روزهای ماندگار گفت: در چنین روزهایی مردم استان سمنان از گوشه و کنار شهرها و روستاها خود را برای استقبال از رهبر انقلاب آماده کرده بودند و جمعیت گسترده‌ای از روستاها به سمت شهرها حرکت می‌کردند تا بتوانند ایشان را از نزدیک ببینند.

وی افزود: ما با شناختی که از مردم استان و عمق علاقه آنان به رهبر انقلاب داشتیم، پیش‌بینی می‌کردیم استقبال گسترده‌ای صورت بگیرد و به رابطه عمیق امام و امت باور داشتیم، اما آنچه در عمل اتفاق افتاد فراتر از انتظار و تصور ما بود و حتی مسئولان اجرایی را نیز غافلگیر کرد.

نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تأخیر در رسیدن رهبر انقلاب به محل سخنرانی سمنان اظهار کرد: گستردگی جمعیت به اندازه‌ای بود که حدود یک ساعت و نیم طول کشید تا ایشان از فرودگاه سمنان به محل سخنرانی در استادیوم تختی برسند. در شاهرود نیز شرایط مشابهی وجود داشت و استقبال مردم در دیگر شهرستان‌های محل حضور ایشان نیز بسیار باشکوه بود.

برنامه‌ریزی شش‌ماهه و توجه به اولویت‌های استان

وی افزود: یکی از ویژگی‌های برجسته رهبر انقلاب، توجه به همه ابعاد موضوعات و بررسی دقیق جوانب مختلف در زمان برنامه‌ریزی و تصویب نهایی طرح‌ها بود؛ به‌ویژه اینکه شرایط و نیازهای مردم باید در اولویت قرار می‌گرفت.

نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: بخشی از برنامه‌های پیشنهادی تصویب شد و بخشی دیگر نیز به شکل متفاوتی پیگیری شد. در همین راستا، جلسه جمع‌بندی نهایی با حضور مدیران اجرایی کشور برگزار شد تا مسائل و اولویت‌های استان در حوزه‌هایی همچون راه، آب، بهداشت و درمان مطرح شود.

وی ادامه داد: در این جلسه آیت‌الله شاهچراغی(ره)، استاندار وقت سمنان و مدیران مرتبط نیز حضور داشتند تا طرح‌ها و نیازهای استان به‌صورت دقیق ارائه و بررسی شود.

توجه ویژه به نخبگان و دغدغه آب استان

عجم با اشاره به خاطرات متعدد خود از این سفر گفت: یکی از خاطرات ماندگار مربوط به دیدار رهبر شهید انقلاب با نخبگان استان و گفت‌وگوی ایشان با پروفسور کردوانی بود.

وی افزود: برای این دیدار زمان مشخصی در نظر گرفته شده بود، اما رهبر انقلاب در سه نوبت اجازه دادند زمان صحبت‌های پروفسور کردوانی تمدید شود؛ موضوعی که نگرانی استاندار وقت را از بابت زمان‌بندی برنامه به دنبال داشت، اما حضرت آقا تأکید می‌کردند که اجازه دهید ایشان صحبت‌های خود را ادامه دهند.

نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: موضوع سخنان پروفسور کردوانی، دغدغه آب استان سمنان بود و این توجه ویژه نشان می‌داد که رهبر انقلاب تا چه اندازه مسائل زیربنایی و اولویت‌های اصلی استان را مورد توجه قرار می‌دادند.

پیگیری مستمر مصوبات سفر

سعدالدین نیز با اشاره به اهمیت پیگیری طرح‌های مصوب سفر گفت: رهبر انقلاب تأکید داشتند که تمام طرح‌هایی که در جریان سفر اعلام و تصویب می‌شوند، باید عملیاتی شوند و صرفاً در حد وعده باقی نمانند.

وی افزود: در هشتمین سالگرد سفر اعلام شد که ۹۸ درصد مصوبات سفر به مرحله اجرا رسیده است. حتی دفتر رهبر شهید انقلاب نیز پروژه به پروژه روند اجرای این طرح‌ها را تا حصول نتیجه دنبال می‌کرد که این موضوع نشان‌دهنده حساسیت و دقت مجموعه دفتر ایشان در تحقق وعده‌ها بود.

دبیر ستاد برنامه‌ریزی سفر رهبر انقلاب به استان سمنان در سال ۱۳۸۵ با اشاره به افزایش اعتبارات پروژه‌ها اظهار کرد: اعتبار اولیه پروژه‌های سفر یک‌هزار و ۲۸ میلیارد تومان بود که در ادامه به سه‌هزار میلیارد تومان افزایش یافت تا طرح‌هایی که برای مردم وعده داده شده بود، تکمیل شوند و پروژه‌ای بلاتکلیف باقی نماند.

وی پیگیری مستمر دفتر رهبر انقلاب را از ویژگی‌های مهم این سفر دانست و گفت: روند اجرای طرح‌ها به‌صورت مداوم دنبال می‌شد و همین موضوع در تحقق بخش عمده مصوبات نقش مؤثری داشت.

عجم نیز با اشاره به شناخت عمیق رهبر انقلاب از مردم و فرهنگ شاهرود در دیدار روز دوم سفر گفت: تعبیرهایی که ایشان درباره مردم شاهرود به کار بردند، از جمله «معلمان دین و اخلاق» و «مردم باصفا با دل‌های باصفا»، برای همیشه در حافظه مردم این شهرستان ماندگار شد.

دیدار با اقشار مختلف و خاطرات ماندگار

عجم با اشاره به دیدارهای مختلف رهبر انقلاب در جریان این سفر اظهار کرد: دیدار با خانواده‌های شهدا، علما و نیروهای مسلح از جمله برنامه‌هایی بود که مورد تأکید شخص رهبر انقلاب قرار داشت.

وی افزود: برای نمونه، در شاهرود و در ابتدای برنامه‌های روز دوم، ایشان به دیدار نیروهای لشکر ۵۸ تکاور ذوالفقار رفتند. این دیدارها نشان می‌داد که رهبر انقلاب نسبت به جایگاه و مسئولیت بخش‌های مختلف کشور توجه ویژه‌ای داشتند.

نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: خاطرات فراوانی از منش، رفتار و توجه ایشان به مسائل مختلف در این سفر وجود دارد که هرکدام می‌تواند موضوع روایت‌های جداگانه‌ای باشد.

سعدالدین نیز با بیان اینکه تمام اقشار مردم استان در این سفر حضور پرشوری داشتند، به خاطره‌ای از دیدار رهبر انقلاب با علمای استان اشاره کرد و گفت: ظهر یکی از روزهای سفر، رهبر انقلاب ناهار را در جمع علمای استان سمنان صرف کردند.

وی ادامه داد: در جریان این دیدار، رهبر انقلاب از حاضران پرسیدند که آیا محله ملاقزوینی سمنان همچنان پابرجاست؟ این سؤال برای جمع حاضر تعجب‌برانگیز بود و همه به من نگاه کردند؛ چراکه من اهل همان محله بودم.

سعدالدین افزود: رهبر انقلاب در ادامه توضیح دادند که جد ایشان در آن محله تبعید بوده و خودشان به همراه والده‌شان برای دیدار وی به آنجا آمده بودند. این خاطره برای ما بسیار جالب بود و نشان‌دهنده حافظه قوی و توجه ایشان به جزئیات تاریخی و خانوادگی بود.

وی با اشاره به شناخت دقیق رهبر انقلاب از ویژگی‌های فرهنگی و اجتماعی مردم استان گفت: ایشان در توصیف مردم و شهرهای مختلف، تعابیری به کار می‌بردند که با واقعیت‌های اجتماعی و فرهنگی آن مناطق مطابقت داشت و این موضوع را می‌شد در شناخت ایشان از علما، شخصیت‌ها و ظرفیت‌های هر منطقه مشاهده کرد.

دبیر ستاد برنامه‌ریزی سفر رهبر انقلاب به استان سمنان در پایان با اشاره به دو ویژگی برجسته‌ای که رهبر شهید انقلاب برای مردم استان برشمردند، اظهار کرد: ایشان دو صفت دین‌مداری و دانش‌پژوهی را به مردم استان سمنان نسبت دادند؛ دو عنوان ارزشمند که همچون دو مدال افتخار بر سینه مردم این دیار باقی مانده و پس از گذشت سال‌ها همچنان مایه مباهات آنان است.