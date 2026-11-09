به گزارش خبرنگار مهر، سردار مرتضی عمومهدی پیش از ظهر شنبه در دیدار با جهادگران در اردوی جهادی روستای قانیاروق اراک اظهار کرد: خدمت‌رسانی جهادی نباید به اقدامات مقطعی و محدود به زمان برگزاری اردوها منحصر شود.

وی افزود: گروه‌های جهادی با حضور داوطلبانه در مناطق محروم، علاوه بر پاسخگویی به بخشی از نیازهای مردم، جلوه‌ای عملی از مسئولیت‌پذیری اجتماعی، همدلی و مشارکت مردمی را به نمایش می‌گذارند.

سردار عمومهدی تصریح کرد: فرهنگ جهادی باید در عرصه‌های مختلف اجتماعی نهادینه شود و به یک گفتمان عمومی تبدیل شود تا آحاد جامعه در قبال مسائل و مشکلات پیرامونی خود احساس مسئولیت کنند.

فرمانده سپاه روح‌الله استان مرکزی ادامه داد: اردوهای جهادی فرصتی ارزشمند برای پرورش نسلی مؤمن، توانمند و مسئولیت‌پذیر است؛ چراکه جوانان در جریان خدمت به مردم، مفاهیمی همچون ایثار، نوع‌دوستی، کار گروهی و تعهد اجتماعی را به‌صورت عملی تجربه می‌کنند.

وی تاکید کرد: فعالیت گروه‌های جهادی در حوزه‌های عمرانی، بهداشت و درمان، اشتغال، خدمات فرهنگی و اجتماعی و محرومیت‌زدایی، می‌تواند بخشی از کمبودهای مناطق کمتر برخوردار را جبران کند و زمینه بهره‌گیری از توان و استعدادهای بومی را فراهم آورد.

سردار عمومهدی افزود: سپاه و بسیج با همراهی مردم و گروه‌های جهادی، به‌کارگیری ظرفیت‌ها و امکانات موجود را برای گسترش خدمات‌رسانی به مناطق محروم دنبال می‌کنند و استمرار این اقدامات می‌تواند زمینه‌ساز رفع مشکلات، ارتقای سطح زندگی و افزایش رضایتمندی مردم باشد.

فرمانده سپاه روح‌الله استان مرکزی بیان کرد: جهادگران با تکیه بر ایمان، اخلاص و تلاش جمعی اثبات می‌کنند که با بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی می‌توان برای رفع مشکلات و پاسخگویی به نیازهای جامعه گام‌های مؤثری برداشت.

وی گفت: حضور جوانان در کنار مردم مناطق هدف، علاوه بر ارائه خدمات، موجب شکل‌گیری ارتباطی سازنده میان نسل جوان و جامعه محلی می‌شود و احساس همدلی، اعتماد و همراهی را در میان مردم تقویت می‌کند.