علی کرمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به صدور هشدار هواشناسی سطح زرد شماره ۲۷ اظهار کرد: کاهش محسوس دما و ماندگاری هوای سرد، مخاطره اصلی این سامانه جوی است و مناطق مختلف استان از جمله یاسوج، سی‌سخت، مارگون، دهدشت، چرام، لنده، باشت، گچساران، لیشتر و بهمئی را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

وی با اشاره به پیامدهای احتمالی این شرایط جوی افزود: یخ‌زدگی سطح جاده‌ها در نواحی سردسیر، لغزندگی مسیرهای کوهستانی و گردنه‌ها و احتمال خسارت به نهال‌ها و محصولات کشاورزی از آثار مورد انتظار این سامانه است.

مدیرکل هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد با تأکید بر ضرورت رعایت توصیه‌های پیشگیرانه تصریح کرد: کشاورزان باید نسبت به انتقال ماشین‌آلات و محصولات کشاورزی به مکان‌های مناسب و ایجاد پوشش حفاظتی برای نهال‌ها و محصولات حساس به دما اقدام کنند.

کرمی همچنین بر کنترل دما و رطوبت سالن‌های پرورشی، صرفه‌جویی در مصرف حامل‌های انرژی و تأمین سوخت کافی تأکید کرد و گفت: سرویس و راه‌اندازی وسایل حرارتی و کنترل شرایط دمایی و رطوبتی گلخانه‌ها، مرغداری‌ها و دامداری‌ها برای جلوگیری از خسارت ضروری است.

وی با اشاره به احتمال لغزندگی جاده‌ها در مناطق سردسیر و کوهستانی، از رانندگان خواست در تردد از گردنه‌ها و محورهای کوهستانی احتیاط لازم را داشته باشند.

مدیرکل هواشناسی استان از شهروندان و بهره‌برداران بخش کشاورزی خواست با توجه به کاهش محسوس دما در روزهای پیش‌رو، توصیه‌های هواشناسی را جدی بگیرند و تمهیدات لازم را برای پیشگیری از خسارات احتمالی اتخاذ کنند.