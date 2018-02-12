یائسگی موجب تشدید علائم آرتروز می شود

به گزارش خبرنگار مهر، شیوع بیماری آرتروز روماتوئید در زنان سه برابر بیشتر از مردان است و زنان مبتلا به این بیماری دارای زوال فیزیکی و ناتوانی شدیدتری هستند.

آرتروز روماتوئید یک اختلال خودایمنی است که موجب بروز التهاب و درد در مفاصل می شود.

یک تحقیق دیگر هم نشان داده است که آرتروز روماتوئید در زنان عمدتا ناشی از زایمان و سایر تغییرات هورمونی و تولیدمثلی است. به عنوان مثال، محققان عنوان می کنند زنان مبتلا به یائسگی زودهنگام بیش از سایر زنان در معرض ابتلا به آرتروز روماتوئید قرار دارند.

محققان دانشگاه نبراسکا آمریکا در این مطالعه به بررسی حدود ۸۲۰۰ زن مبتلا به آرتروز روماتوئید پرداختند. آنها دریافتند یائسگی تاثیر قابل توجهی بر شدت و میزان زوال جسمی در زنان مبتلا به آرتروز روماتوئید دارد و با تشدید بیماری مرتبط است.

محققان بر انجام تحقیقات بیشتر برای یافتن ارتباط بین این مکانیسم تاکید دارند.