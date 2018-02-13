انتقاد از بلاتکلیفی معاونت فرهنگی اجتماعی

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد حق شناس در چهل و پنجمین جلسه شورای شهر تهران با واکنش به کم شدن چشم گیر بودجه فرهنگی کمیسیون فرهنگی اجتماعی گفت: در بودجه آقای نجفی از ۹ معاون ۷ معاون جدید انتخاب کرد. معاونت فرهنگی اجتماعی تا به امروز بلاتکلیف مانده است. متاسفانه برنامه ریزی نتوانست حقوق فرهنگی را تنظیم کند. ۷ ماه است که معاونت فرهنگی با شش حوزه ماموریتی بلاتکلیف است.

وی ادامه داد: کاهش هزینه ۲۴ درصدی بودجه فرهنگی چشمگیر بوده است در صورتی دیگر حوزه یا افزایش داشته اند و یا به همان میزان بودجه مانده اند.

رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی اضافه کرد: اگر بودجه بندی بر اساس انصاف و قاعده است با چه منطقی ۲۴ درصد از بودجه حوزه فرهنگی و اجتماعی کم می‌شود؟ این انصاف و عدالت است؟ چرا گناه عملکرد گذشته را به سر آیندگان شهر می‌شکانید. چشم هایتان را باز کنید و خودتان را به خواب نزنید.

در ادامه ابراهیم امینی رییس کمیسیون نظارت و حقوقی شورا هم گفت: متاسفانه به دلیل اینکه معاونت فرهنگی و اجتماعی در شهرداری متولی ندارد، کسی نبوده که از بودجه این معاونت دفاع کند؛ بنابراین مورد بی مهری قرار گرفته است.

وی ادامه داد: در حالی که در برنامه های اعلامی ما تاکید بر این بوده که می خواهیم به روح و جان شهر توجه کنیم. لازم است بودجه برای کارهای عمیق در حوزه فرهنگی دیده شود. اگر می‌خواهیم نشاط ایجاد کنیم با جیب خالی نمی شود. اگر کاهشی در بودجه باشد باید نسبت عادلانه ای داشته باشد.