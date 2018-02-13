پوست الکترونیکی که خود را ترمیم می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، استفاده از پوست الکترونیک در صنعت رباتیک و صنایع وابسته به آن روز به روز در حال گسترش است، اما یک چالش جدی در این زمینه امکان آسیب دیدن این پوست ها به علت فشار و خراش و غیره است که عملکرد کل یک سیستم رباتیک را دچار چالش می کند.

از همین رو محققان دانشگاه کلورادو پوست الکترونیک قابل بازیافت و قابل ترمیم خودکاری را تولید کرده اند که تاثیراتی شگرف در دنیای علم و دانش برجای می گذارد.

در تولید این پوست از پلیمر خاصی به نام پلیمینه و همین طور ذرات نانوی نقره ای استفاده شده است. این پوست هادی برق بوده و در برابر فشار هم مقاومت بالایی دارد. نکته مهم این است که ترمیم پوست مذکور در صورت آسیب دیدن در هوای عادی محیط اطراف ممکن است.

این پوست را می توان از طریق میزان اندکی حرارت نرم کرد تا بتوان آن را بر روی سطوح دارای انحنا نیز چسباند. لذا استفاده از آن برای طراحی پروتزهای هوشمند یا ربات های پیشرفته ممکن است.