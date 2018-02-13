به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه سومریه نیوز، «حاکم الزاملی» رئیس کمیسیون امنیت و دفاع پارلمان عراق در سخنانی اعلام کرد: اشغالگران آمریکایی به دنبال ایجاد پایگاه های نظامی دائمی در عراق هستند.

بر اساس این گزارش، وی در همین ارتباط ادامه داد: در حال حاضر شمار نیروهای آمریکایی مستقر در عراق به ۸ هزار نفر رسیده است.

این مقام عراقی اعلام کرد: آمریکایی ها امروز به دنبال آغاز مرحله ای جدید در روند اشغالگری خود در عراق هستند. آنها پایگاه های «عین الاسد»، «الکیاره» «بلد» و «التاجی» را در عراق ایجاد کرده اند. آمریکا همچنین قصد دارد پایگاهی جدید در گذرگاه الولید در مرزهای مشترک سوریه و عراق ایجاد کند. هدف آمریکا از این اقدام ایجاد موازنه قدرت با ایران و روسیه است.

وی همچنین با بیان اینکه عراق نیازی به وجود نیروهای بیگانه در خاک خود ندارد بر لزوم خروج هرچه سریعتر آمریکا از این کشور تأکید کرد و گفت: همه کشورها باید به حاکمیت ملی عراق احترام بگذارند.