  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۴ بهمن ۱۳۹۶، ۱۳:۲۲

رئیس کمیسیون امنیت پارلمان عراق:

اشغالگران آمریکایی به دنبال ایجاد پایگاه‌های دائمی در عراق هستند

اشغالگران آمریکایی به دنبال ایجاد پایگاه‌های دائمی در عراق هستند

رئیس کمیسیون امنیت و دفاع پارلمان عراق اعلام کرد که اشغالگران آمریکایی در صدد ایجاد پایگاه های نظامی ثابت و دائمی در عراق هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه سومریه نیوز، «حاکم الزاملی» رئیس کمیسیون امنیت و دفاع پارلمان عراق در سخنانی اعلام کرد: اشغالگران آمریکایی به دنبال ایجاد پایگاه های نظامی دائمی در عراق هستند.

بر اساس این گزارش، وی در همین ارتباط ادامه داد: در حال حاضر شمار نیروهای آمریکایی مستقر در عراق به ۸ هزار نفر رسیده است. 

این مقام عراقی اعلام کرد: آمریکایی ها امروز به دنبال آغاز مرحله ای جدید در روند اشغالگری خود در عراق هستند. آنها پایگاه های «عین الاسد»، «الکیاره» «بلد» و «التاجی» را در عراق ایجاد کرده اند. آمریکا همچنین قصد دارد پایگاهی جدید در گذرگاه الولید در مرزهای مشترک سوریه و عراق ایجاد کند. هدف آمریکا از این اقدام ایجاد موازنه قدرت با ایران و روسیه است.

وی همچنین با بیان اینکه عراق نیازی به وجود نیروهای بیگانه در خاک خود ندارد بر لزوم خروج هرچه سریعتر آمریکا از این کشور تأکید کرد و گفت: همه کشورها باید به حاکمیت ملی عراق احترام بگذارند.

کد مطلب 4226839

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها