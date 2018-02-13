آزادی ۱۲۱ زندانی جرائم غیرعمد در سیستان و بلوچستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری سیستان و بلوچستان، رحمدل بامری اظهار داشت: ۷۲ میلیارد ریال از مجموع بدهی این افراد از طریق گذشت شکات و بقیه با تسهیلات بانکی و کمک ستاد دیه پرداخت شده است.

وی با بیان اینکه هم اینک ۶۸ زندانی جرائم غیرعمد در زندان های سیستان و بلوچستان بسر می برند، افزود: ۱۱ نفر از زندانیان جرائم غیر عمد استان به علت تصادفات منجر به جرح و فوت، ۲۷ نفر مهریه و نفقه و ۳۰ نفر نیز محکومیت مالی در زندان هستند.

مدیرعامل ستاد دیه سیستان و بلوچستان با اشاره به اینکه برای آزادی این زندانیان ۶۲ میلیارد ریال مورد نیاز است، خاطرنشان کرد: از علما و ریش سفیدان طوایف و قبایل درخواست داریم تا با فرهنگ سازی مردم را نسبت به عواقب بیمه نکردن وسائط نقلیه و ترویج ازدواج های آسان بر اساس قوانین اسلامی با تعیین مهریه های معقول آگاه کنند.

وی همچنین از شکات خواست تا با روحیه گذشت برای رضای خداوند متعال و شادی خانواده های افراد زندانی که مرتکب جرائم غیرعمد شدند، گذشت را سرلوحه کار خود قرار دهند.

بامری تصریح کرد: مردم عزیز سیستان و بلوچستان می توانند برای کمک به آزادی زندانیان جرائم غیرعمد وجوه نقدی خود را علاوه بر واریز به شماره کارت (۶۱۰۴۳۳۷۷۷۰۱۱۳۶۳۵) بانک ملت به نام ستاد دیه استان، با سامانه پیامکی (*۷۸۰*۷۷۷۷۰۵۴# ) نیز پرداخت کنند.