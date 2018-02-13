توسعه میدان آذر ۷۸ درصد پیشرفت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، کیوان یاراحمدی افزود: ردیف اول نفتی تاسیسات دائم میدان آذر، سال آینده به مدار میآید و تولید ۶۰ هزار بشکهای از این میدان محقق میشود، پس از آن با راهاندازی ردیف دوم نفتی، ظرفیت تولید به ۶۵ هزار بشکه که به عنوان سقف فاز نخست توسعه هدفگذاری شده است، افزایش خواهد یافت.
وی درباره فعالیتهای انجام شده در بخش احداث خطوط لوله این طرح توضیح داد: ۱۳۰ کیلومتر خط لوله انتقال نفت ترش به مقصد دهلران از قبل به بهرهبرداری رسیده بود و ۱۳۰ کیلومتر خط لوله انتقال نفت و گاز به واحد جمعآوری گازهای دهلران هم در مراحل نهایی کار قرار دارد. احداث خط لوله انتقال نفت شیرین از دهلران به چشمهخوش نیز به طول ۷۰ کیلومتر تا اواخر بهار سال آینده نهایی میشود.
یاراحمدی از پایان طرح آبرسانی این طرح توسعهای نیز خبر داد و گفت: احداث تاسیسات سرچاهی خطوط لوله جریانی نیز به تناظر پس از پایان حفاری در هر موقعیت مکانی آغاز میشود که تاکنون در ۱۰ حلقه چاه انجام شده است.
به گفته وی، در مجموع در فاز نخست طرح توسعه میدان آذر، باید ۱۷ حلقه چاه حفاری شود که از این میان، تاکنون ۱۳ حلقه چاه حفاری شده و چهار دستگاه مستقر در طرح نیز پس از اتمام کار ترخیص میشوند.
مجری طرح توسعه میدان آذر، بخش عمده باقیمانده کار را مرتبط با احداث واحد فرآورشی میدان (CPF) عنوان کرد و با اشاره به پیشرفت ۵۰ درصدی ساخت این واحد، افزود: امیدواریم این بخش نیز در کوتاهترین زمان تکمیل و نهایی شود.
به گزارش مهر، میدان نفتی آذر در بلوک اناران، در دماغه کوههای زاگرس و در امتداد مرز ایران و عراق (در قسمت جنوب غربی ایلام) بین شهرهای مهران و دهلران قرار گرفته است و هم اکنون روزانه بیش از ۳۰ هزار بشکه نفت از آن برداشت میشود.
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