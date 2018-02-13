رونمایی از پروژه «صدور پروانه ساختمانی ۷ روزه»

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد علی نجفی در ابتدای بازدید صبحگاهی خود با حضور در گلزار شهدای گمنام منطقه ۱۷ با اهدای گل و قرائت فاتحه، به مقام شامخ شهدای هشت سال دفاع مقدس ادای احترام کرد. نجفی در ادامه با حضور در محله امامزاده حسن، از پروژه تجمیع بافت فرسوده در این محله بازدید کرد.

وی طی سخنانی با اشاره به تجمیع ۳۴ پلاک کوچک مسکونی و تجاری در این پروژه، عنوان کرد: این ۳۴ پلاک از نظر مالکیت به ۱۰۸ مالک تعلق داشته که از قبل برای ایجاد این پروژه توافق هایی گرفته شده بود اما این پروژه با مشکلات حقوقی و اجرایی روبرو بود که در ماه های اخیر راه اندازی شده است.

به گفته نجفی این پروژه هم اکنون به یک مرکز بزرگ تجاری تبدیل شده و گامی مهم برای نوسازی منطقه به شمار می رود. این منطقه یک راسته تجاری به شمار می رود و اینکه مجتمع تجاری جدیدی با تکنولوژی بهتر ساخته شود، حتما مورد نیاز منطقه خواهد بود. در پشت این محدوده، خانه های ریزدانه ای وجود دارد که بافت فرسوده محسوب می شود؛ از این رو امیدواریم بتوانیم با آنها نیز توافق کرده و این پروژه را به خیابان ۱۶ متری امتداد دهیم.

نجفی در ادامه با حضور در درمانگاه منطقه ۱۷ شهر سالم، از پروژه توسعه و تجهیز این مرکز درمانی بازدید کرد و با حضور در بخش های مختلف درمانگاه منطقه ۱۷ شامل آزمایشگاه، بخش میکروب شناسی، بخش های تخصصی و عمومی، فیزیوتراپی و ... از نزدیک در جریان روند ارائه خدمات به شهروندان، کارکنان شهرداری و اجرای طرح پایش سلامت کارگران و پاکبانان قرار گرفت.

شهردار تهران در جریان این بازدید با اشاره به ارایه خدمات بهداشتی و درمانی به پرسنل شهرداری تهران در درمانگاه های شهر سالم، عنوان کرد: شهرداری مجموعه بزرگی با ۶۸ هزار پرسنل به همراه کارکنان بازنشسته و خانواده های آن ها است که اگر بتواند خدمات بهداشتی و درمانی مناسبی به پرسنل خود ارائه دهد، کمک موثری به بخش درمان و بهداشت کشور خواهد داشت.

وی به ارایه خدمات مراکز شهر سالم به کارگران و پاکبانان نیز اشاره کرد و گفت: کارگرانی که با شهرداری همکاری می کنند به صورت عادی مورد معاینه پزشکی قرار نمی گیرند و چک آپ کامل نمی شود اما یکی از وظایف مراکز شهر سالم این است که سلامتی کارگران و پرسنل پیمانکاران را رصد کنند.

شهردار تهران همچنین به ارایه خدمات عمومی مراکز درمانی شهرداری به شهروندان نیز اشاره و تاکید کرد: بسیاری از شهروندان با توجه به تعرفه های پائین تر درمانگاه های شهر سالم، ترجیح دارند به این درمانگاه ها مراجعه کنند؛ البته سیاست جدیدی درباره شرکت شهر سالم مطرح کردیم تا از سال ۹۷ به صورت جدی تری باید نسبت به بهداشت محیط و بهداشت عمومی شهر تهران توجه داشته باشند.

نجفی در ادامه بازدید خود در چند مرکز آموزشی و مدارس کودکان کار حاضر شد تا از نزدیک در جریان ارائه خدمات به این اقشار قرار گیرد. همچنین با حضور در مرکز پرتو، با مربیان، معلمان و کودکان کار مشغول به تحصیل در این مرکز به دیدار و گفت و گو پرداخت.

نجفی همچنین در اردوگاه کارآفرینی منطقه ۱۷ که با مشارکت شهرداری این منطقه در حال فعالیت است، حاضر شد تا روند ارایه خدمات آموزشی و مهارت آموزی به دانش آموزان و کودکان کار را مورد بررسی قرار دهد.

وی در ادامه به «خانه کودک صبح رویش» رفت و با کودکان کار در حال تحصیل در این مرکز به گفت و گو پرداخت.

شهردار تهران در بخش پایانی بازدیدهای خود در مجموعه فرهنگی و ورزشی دارالشهدای منطقه ۱۷ حاضر شد و ضمن بازدید از بخش های مختلف ورزشی و تفریحی این مرکز، از نزدیک در جریان روند ارائه خدمات آموزشی در پارک ترافیک و اتاق شبیه سازی آموزش ترافیک این منطقه قرار گرفت.

براساس این گزارش در بخش پایانی بازدید های شهردار تهران از پروژه صدور پروانه ساختمانی ۷ روزه رونمایی شد.