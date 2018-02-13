مسابقه گرافیک فاطمیه برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، به مناسبت ایام شهادت دخت نبی اکرم(ص) و در راستای ترویج فرهنگ فاطمی، مسابقه طراحی پوستر «نقش خیال» با مضمون گرافیک فاطمیه توسط فرهنگسرای فناوری اطلاعات برگزار می شود.

آخرین مهلت ارسال آثار ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۶ در نظر گرفته شده است و علاقمندان می توانند با در نظر گرفتن شرایط ذیل در این مسابقه شرکت کنند:

۱. مضمون آثار، گرافیک فاطمیه باشد.

۲. پوستر باید در ابعاد ۵۰ در ۷۰ طراحی شود.

۳. فرمت آثار باید به صورت jpg یا tiff با وضوح dpi۳۰۰ باشد و به سایت revayatgar۹۶.ir یا آدرس الکترونیکی it.public.farhang@gmail.com ارسال شود.

آثار ارسالی در نگارخانه های تحت پوشش سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران نمایش داده می شود و پس از داوری به ۳ اثر برتر جوایز ارزنده ای اهدا می شود.