به گزارش خبرگزاری مهر، احمد نفیسی اظهار کرد : بررسی‌های لازم درباره نحوه فعالیت مدارس هرمزگان انجام شده و تصمیمات مربوطه در حال طی فرآیند هماهنگی و تأیید در وزارت آموزش و پرورش است.

وی افزود: تا زمان نهایی شدن و تأیید تصمیمات، هیچ اطلاعیه‌ای درباره نحوه فعالیت مدارس استان ملاک عمل نخواهد بود و نتیجه نهایی از طریق مراجع رسمی اطلاع‌رسانی خواهد شد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار هرمزگان تأکید کرد: محمد آشوری استاندار استان ، دغدغه های خانواده‌ها و شهروندان، وضعیت و شرایط خاص استان را در رایزنی با وزیر محترم آموزش و پرورش در میان گذاشته و حفظ امنیت دانش آموزان اولویت اول در تصمیمات خواهد بود.

شهروندان محترم اخبار مربوط به فعالیت مدارس را صرفاً از طریق مراجع رسمی و رسانه های معتبر دنبال کنند و به اخبار و شایعات منتشرشده توجه نکنند .