آمادگی نیروهای مسلح مستقر در استان برای حفاظت از مرزهای خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، امیر سرتیپ دوم ستاد امیدرضا ذوالقدر بعد از ظهر دوشنبه در نشست خبری به مناسبت هفته دفاع مقدس، با گرامیداشت یاد شهدا و تبریک هفته دفاع مقدس اظهار کرد: نیروهای ارتش جمهوری اسلامی ایران با استقرار یگان‌های مختلف و بهره‌گیری از تجهیزات و سامانه‌های پایش هوشمند، برای تأمین امنیت مرزهای شرقی کشور در بالاترین سطح آمادگی قرار دارند و مردم استان از امنیت پایدار در مرزهای خراسان جنوبی مطمئن باشند.

وی با اشاره به اینکه بیش از ۳۳۵ کیلومتر از مرز خراسان جنوبی با افغانستان تحت مأموریت نیروهای ارتش جمهوری اسلامی ایران در استان قرار دارد، افزود: ۲ تیپ رزمی ارتش در کنار نیروهای مرزبانی، مسئولیت مراقبت و تأمین امنیت این مرزها را بر عهده دارند.

وی یادآور شد: امروز شرایط مرزهای استان با گذشته متفاوت است و مرزها به شکل هوشمند پایش می‌شوند و دوربین‌های پیشرفته، پهپادها، سنسورها، حسگرها و نیروهای اطلاعاتی در این زمینه به کار گرفته شده‌اند.

فرمانده ارشد نظامی ارتش در خراسان جنوبی و فرمانده قرارگاه عملیاتی لشکر ۳۰ نزاجا گفت: با وجود هم‌مرزی این استان با افغانستان که شرایط امنیتی پایداری ندارد، خراسان جنوبی از امنیت مطلوبی برخوردار است و اشراف اطلاعاتی نیروهای مسلح در مرز به گونه‌ای است که کوچک‌ترین تحرکات نیز تحت رصد قرار می‌گیرد.

وی گفت: در مرزهای شرقی کشور موضوعاتی مانند قاچاق مواد مخدر، فعالیت گروهک‌ها، قاچاقچیان، اشرار و عناصر معاند مورد رصد قرار دارند و در صورت شکل‌گیری هرگونه تحرک، نیروهای مسلح آماده برخورد جدی با آنها هستند.

امیر ذوالقدر اظهار کرد: مردم خراسان جنوبی اطمینان داشته باشند که پیش‌بینی‌های لازم برای حضور یگان‌های نظامی در استان انجام شده و به واسطه آمادگی و بازدارندگی موجود، امنیت مرزهای شرقی با قوت حفظ خواهد شد.

وی با اشاره به تقویت حضور ارتش در خراسان جنوبی افزود: امروز مجموعه‌ای از یگان‌های زمینی، هوایی و پدافندی در استان مستقر هستند و این مجموعه بسیار فراتر از یک مرکز آموزش است و آمادگی پشتیبانی از استان‌های همجوار را نیز دارند.

امیر ذوالقدر در ادامه تصریح کرد: حضور یگان‌های ارتش در شهرها فقط یک موضوع نظامی نیست، بلکه موجب ایجاد بازدارندگی، دلگرمی مردم، اشتغال و استفاده از ظرفیت نیروهای بومی می‌شود.

وی ادامه داد: در سال‌های گذشته مطالبه مسئولان و مردم برخی شهرستان‌های استان برای استقرار یگان‌های ارتش مطرح بوده و حضور یک یگان نظامی می‌تواند علاوه بر تقویت امنیت، در حوزه بودجه، اعتبارات، عمران و اشتغال نیز آثار خود را نشان دهد.

فرمانده ارشد نظامی ارتش در خراسان جنوبی افزود: فرزندان بسیاری از مردم استان در نیروهای مسلح خدمت می‌کنند و تلاش ما بر این است که نیروهای بومی علاقه‌مند به خدمت در ارتش بتوانند در استان خود خدمت کنند.

وی از آمادگی ارتش برای جذب نیرو در سه طیف افسری، درجه‌داری و کارمندی خبر داد و افزود: نیروهای زمینی، پدافند هوایی و دریایی ارتش از میان جوانان نخبه، متعهد و متخصص استان جذب خواهند داشت.

اجرای بیش از ۱۵۰ برنامه در هفته دفاع مقدس

امیر ذوالقدر با اشاره به برنامه‌های هفته دفاع مقدس گفت: امسال بیش از ۱۵۰ برنامه فرهنگی، ورزشی، هنری و نظامی در استان پیش‌بینی شده که با توجه به برگزاری دومین کنگره ملی ۲ هزار و ۴۰۰ شهید خراسان جنوبی، این برنامه‌ها با برنامه‌های کنگره نیز پیوند خورده است.

وی دیدار با نماینده ولی‌فقیه در استان، تجدید بیعت با آرمان‌های امام خمینی(ره)، شهدا و فرمانده معظم کل قوا، عطرافشانی مزار شهدا، دیدار با خانواده معظم شهدا، ایثارگران و جانبازان و حضور نیروهای مسلح در نماز جمعه را از جمله برنامه‌های هفته دفاع مقدس اعلام کرد.

وی افزود: دیدار با خانواده شهدای شاخص و خانواده شهدای جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان و تنگه هرمز هم در این هفته انجام خواهد شد.

وی ادامه داد: حضور در مدارس و دیدار با نوجوانان و جوانان، برگزاری برنامه‌های فرهنگی و عقیدتی، مسابقات ورزشی بین نیروهای مسلح و سایر دستگاه‌ها، اعزام خانواده‌ها به عتبات عالیات و مشهد مقدس و تجلیل از نخبگان و فرزندان کارکنان که در دانشگاه‌ها، مدارس استعدادهای درخشان و مراکز علمی پذیرفته شده‌اند، از دیگر برنامه‌های این هفته است.

افتتاح ۷۲۰ واحد مسکونی ارتش

امیر ذوالقدر افزود: یکی از برنامه‌های مهم هفته دفاع مقدس، افتتاح ۷۲۰ واحد مسکونی است که توسط تعاون مسکن ارتش در خراسان جنوبی احداث شده و ارتش با هدف کمک به دولت در حوزه مسکن وارد این عرصه شده است.

وی افزود: این واحدها از کیفیت مناسبی برخوردار هستند و اقدامات نهایی از جمله آسفالت و درختکاری انجام شده و خانواده‌ها می‌توانند پس از تجهیز واحدها در آنها مستقر شوند.

وی با تأکید بر اینکه ارتش خود را خادم و فدایی ملت می‌داند، ادامه داد: طرح‌های مردم‌یاری در هفته دفاع مقدس با تمرکز ویژه بر مناطق روستایی، مرزی و کم‌برخوردار اجرا می‌شود.

وی افزود: اقدامات مهندسی، ساخت و مرمت معابر، تعمیر، بازسازی و نوسازی اماکن مورد نیاز و همچنین اعزام تیم‌های پزشکی به مناطق مختلف از جمله این برنامه‌ها است.

وی ادامه داد: تیم‌های پزشکی ارتش در مناطق هدف خدماتی مانند پایش سلامت، پایش روان، مشاوره خانواده، مشاوره حقوقی و مشاوره روانشناسی ارائه خواهند کرد.

فرمانده ارشد نظامی ارتش در خراسان جنوبی ادامه داد: بیمارستان منطقه‌ای بوعلی هم در هفته دفاع مقدس خدمات درمانی رایگان به همرزمان ارتش ارائه می‌کند و بخشی از خدمات درمانی و پزشکی نیز برای منتخبی از مردم که در برنامه‌های اجتماعی حضور فعال دارند، پیش‌بینی شده است.

اجرای طرح‌های عمرانی و محرومیت‌زدایی

امیر ذوالقدر با اشاره به فعالیت قرارگاه پیشرفت و آبادانی ارتش در خراسان جنوبی گفت: ارتش در حوزه محرومیت‌زدایی و توسعه زیرساخت‌های استان نیز ورود کرده و یکی از پروژه‌های مهم آن، جاده دیهوک به سه‌قلعه است.

به گفته وی، این پروژه با طول بیش از ۹۰ کیلومتر اجرا شده و با وجود مشکلات معمول پروژه‌های عمرانی، از برنامه زمان‌بندی جلوتر است و در آینده نزدیک روکش آسفالت آن انجام خواهد شد.

وی ادامه داد: ارتش در حوزه معدن نیز با توجه به ظرفیت‌ها و تجهیزات موجود آمادگی ورود دارد و تفاهم‌هایی در این زمینه انجام شده است تا در بخش‌هایی که تعارضی با فعالیت بخش خصوصی و دیگر دستگاه‌ها نداشته باشد، به اقتصاد استان کمک کند.

فرمانده ارشد نظامی ارتش در خراسان جنوبی با اشاره به درخواست نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف برای اجرای یک پروژه در مسیر نایبند به سمت یزد، افزود: قرارگاه سازندگی ارتش آمادگی خود را برای بررسی و اجرای این طرح اعلام کرده است که در صورت فراهم شدن شرایط، می‌تواند فاصله و زمان دسترسی این استان به یزد را کاهش دهد.

وی ادامه داد: همزمان با این طرح‌ها، پروژه‌های عمرانی در مناطق مرزی نیز در حال اجراست و ارتش در ساخت و مرمت خانه‌ها و اماکن مورد نیاز اقشار کم‌برخوردار نیز مشارکت دارد.

اجرای طرح انسداد مرز

امیر ذوالقدر یکی دیگر از اقدامات عمرانی و امنیتی ارتش را اجرای طرح انسداد مرز عنوان کرد و گفت: این طرح به دلیل ضرورت مدیریت ترددهای مرزی و جلوگیری از ورود و استقرار غیرمجاز افراد در کشور، از خراسان رضوی آغاز شده و اکنون به خراسان جنوبی رسیده است.

به گفته وی، اجرای این طرح با توجه به شرایط طبیعی و جغرافیایی منطقه، کاری پیچیده و سنگین است، اما ارتش آن را پذیرفته و در حال اجرای مراحل مختلف آن است.

وی با اشاره به دستاوردهای ارتش در جنگ‌های اخیر گفت: بخشی از دستاوردهای نیروهای مسلح در این حوادث، متناسب با شرایط و طبقه‌بندی امنیتی، در زمان مناسب برای مردم به نمایش گذاشته خواهد شد.

وی گفت: برخی تجهیزات و دستاوردها پس از رونمایی و طی مراحل لازم، قابلیت ارائه عمومی پیدا خواهند کرد و مردم از بخشی از توانمندی‌های ارتش مطلع خواهند شد.

۴۵۰ شهید ارتش در خراسان جنوبی

امیر ذوالقدر با اشاره به برگزاری دومین کنگره ملی ۲ هزار و ۴۰۰ شهید خراسان جنوبی گفت: یگان‌های ارتش نیز از سال گذشته برنامه‌های مرتبط با کنگره را آغاز کرده‌اند و اجلاسیه امیران و ۴۵۰ شهید ارتش با حضور گسترده مردم برگزار شد.

وی افزود: برگزاری یادواره‌ها و اجلاسیه‌ها، دیدار با خانواده شهدا، جانبازان و ایثارگران، رونمایی از کتاب‌ها و دستاوردها، تولید آثار هنری و اجرای برنامه‌های فرهنگی، ورزشی و نظامی از جمله اقداماتی است که در مسیر برگزاری کنگره انجام شده است.

وی ادامه داد: برنامه‌های نیروهای مسلح در این زمینه با هدف تبیین این پیام دنبال می‌شود که آرمان‌ها و مسیر شهدا همچنان با قوت ادامه دارد و شهدا شاخص و الگوی اصلی جامعه هستند.

وی با دعوت از مردم خراسان جنوبی برای حضور و همراهی با دومین کنگره ملی ۲ هزار و ۴۰۰ شهید استان اظهار کرد: این کنگره حاصل مجموعه تلاش‌های نیروهای مسلح، دستگاه‌های اجرایی، نهادها و مجموعه‌های مختلف استان است و امیدواریم با حضور و همراهی مردم، برنامه‌های پیش‌بینی‌شده به خوبی برگزار شود.

امیر ذوالقدر افزود: زنده نگه داشتن یاد و نام شهدا، تبیین آرمان‌های آنان و ادامه مسیر شهدا از مهم‌ترین اهداف برگزاری این کنگره است و از عموم مردم درخواست داریم که با حضور و همراهی خود در برنامه‌های کنگره ما را یاری کنند.