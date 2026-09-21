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۳۰ شهریور ۱۴۰۵، ۱۶:۵۸

موج بارش‌های پاییزی از روز پنجشنبه وارد کشور می‌شود

موج بارش‌های پاییزی از روز پنجشنبه وارد کشور می‌شود

یک کارشناس هواشناسی گفت: از اواخر وقت پنجشنبه (۲ مهر)، ابتدا از سمت گیلان با کاهش نسبی دما، شرایط برای آغاز بارندگی فراهم می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد اصغری، کارشناس هواشناسی با تشریح آخرین وضعیت جوی کشور، گفت: امروز (دوشنبه، ۳۰ شهریور) در نیمه شرقی مازندران و دامنه‌ها و ارتفاعات گلستان، به‌ویژه از بعدازظهر، شاهد رگبار و رعدوبرق خواهیم بود.

وی افزود: در مناطقی مانند شیرگاه، لاجیم، گلوگاه، زیارت، علی‌آبادکتول، رامیان، مینودشت و گالیکش شدت رگبارها گاهی افزایش می‌یابد و احتمال آبگرفتگی و سیلاب نقطه‌ای وجود دارد؛ بنابراین توصیه می‌شود از برپایی چادر مسافرتی در مسیل رودخانه‌ها خودداری شود.

اصغری بیان کرد: همچنین طی امروز در شرق هرمزگان و بشاگرد نیز رگبارهای ناگهانی همراه با رعدوبرق دور از انتظار نیست.

وی ادامه داد: در استان خوزستان، خراسان جنوبی و بخش‌هایی از مناطق مرکزی کشور، وزش باد می‌تواند موجب خیزش گردوخاک و کاهش کیفیت هوا شود.

هشدار هواشناسی به کشاورزان خوزستان و همدان

این کارشناس هواشناسی تصریح کرد: در استان خوزستان همچنین احتمال خسارت به محصولات و ماشین‌آلات کشاورزی وجود دارد.

کاهش دما در راه است

وی درباره وضعیت دمایی برخی مناطق کشور نیز گفت: برای کشاورزان استان همدان، کمینه دما امشب در مناطق سردسیر حدود ۷ درجه خواهد بود. در خراسان رضوی نیز نیشابور و میان‌جلگه از خنک‌ترین نقاط خواهند بود؛ ضمن اینکه دمای مشهد امروز به حدود ۳۶ درجه می‌رسد.

اصغری در پایان خاطرنشان کرد: از اواخر وقت پنجشنبه (۲ مهر)، ابتدا از سمت گیلان با کاهش نسبی دما، شرایط برای آغاز بارندگی فراهم می‌شود.

کد مطلب 6953809
زهره آقاجانی

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