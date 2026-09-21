به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام آیتالله ناصر مکارم شیرازی درپی ارتحال آیتالله شبیری زنجانی به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
إِنّا لِلّهِ وَإِنّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ
ارتحال فقیه فرزانه و مرجع وارسته، حضرت آیتالله آقای حاج سید موسی شبیری زنجانی (طاب ثراه) موجب تأثر و تأسف فراوان گردید.
فقدان این عالم ربانی که سالیان متمادی از عمر پربرکت خویش را در راه ترویج معارف اهلبیت (علیهمالسلام)، تربیت شاگردان، ارشاد مؤمنان و هدایت مقلدان سپری نمود، ضایعهای سنگین برای حوزههای علمیه و جامعه مؤمنان است.
بیتردید آثار علمی و تربیتی و خدمات ارزشمند آن فقیه عالیقدر، باقیات صالحاتی است که در این دنیا از ایشان به یادگار مانده و به فضل الهی، زاد معاد ایشان و مایه رفعت درجات در آخرت خواهد بود.
خاطرات خوش دوران طلبگی در کنار ایشان و شهیدان دکتر بهشتی و امام موسی صدر (رحمة الله علیهم) و دقت نظر و عمق علمی وی در حلقه مباحثه آن زمان، هرگز از یاد نخواهد رفت.
اینجانب این ضایعه مؤلمه را به محضر حضرت ولیعصر (أرواحنا فداه)، حوزههای علمیه، شاگردان، مقلدان و ارادتمندان آن فقید سعید، بهویژه فرزندان مکرّم و بیت شریف ایشان، تسلیت عرض نموده و از درگاه احدیت برای آن مرحوم، علو درجات و حشر با اولیای الهی و برای بازماندگان، صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت دارم.
آیتالله مکارم شیرازی:
ارتحال آیتالله شبیری زنجانی ضایعهای سنگین برای حوزههای علمیه است
قم-مرجع تقلید شیعیان در پیامی ارتحال آیتالله سید موسی شبیری زنجانی را تسلیت گفت و این ضایعه را فقدان عالمی ربانی و ضایعهای سنگین برای حوزههای علمیه و جامعه مؤمنان دانست.
به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام آیتالله ناصر مکارم شیرازی درپی ارتحال آیتالله شبیری زنجانی به شرح زیر است:
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