به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی درپی ارتحال آیت‌الله شبیری زنجانی به شرح زیر است:



بسم الله الرحمن الرحیم



إِنّا لِلّهِ وَإِنّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ



ارتحال فقیه فرزانه و مرجع وارسته، حضرت آیت‌الله آقای حاج سید موسی شبیری زنجانی (طاب ثراه) موجب تأثر و تأسف فراوان گردید.



فقدان این عالم ربانی که سالیان متمادی از عمر پربرکت خویش را در راه ترویج معارف اهل‌بیت (علیهم‌السلام)، تربیت شاگردان، ارشاد مؤمنان و هدایت مقلدان سپری نمود، ضایعه‌ای سنگین برای حوزه‌های علمیه و جامعه مؤمنان است.



بی‌تردید آثار علمی و تربیتی و خدمات ارزشمند آن فقیه عالیقدر، باقیات صالحاتی است که در این دنیا از ایشان به یادگار مانده و به فضل الهی، زاد معاد ایشان و مایه رفعت درجات در آخرت خواهد بود.



خاطرات خوش دوران طلبگی در کنار ایشان و شهیدان دکتر بهشتی و امام موسی صدر (رحمة الله علیهم) و دقت نظر و عمق علمی وی در حلقه مباحثه آن زمان، هرگز از یاد نخواهد رفت.



اینجانب این ضایعه مؤلمه را به محضر حضرت ولی‌عصر (أرواحنا فداه)، حوزه‌های علمیه، شاگردان، مقلدان و ارادتمندان آن فقید سعید، به‌ویژه فرزندان مکرّم و بیت شریف ایشان، تسلیت عرض نموده و از درگاه احدیت برای آن مرحوم، علو درجات و حشر با اولیای الهی و برای بازماندگان، صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت دارم.