«علیرضا محرابی» در حمله تروریستی محور بزمان - ایرانشهر به شهادت رسید

به گزارش خبرنگار مهر، «علیرضا مهرابی» از کارکنان نیروی انتظامی و متولد دامغان، در پی حمله مسلحانه به خودروی حامل مأموران انتظامی در محور بزمان - ایرانشهر به شهادت رسید.

بر اساس اعلام مرکز اطلاع‌رسانی پلیس استان سیستان و بلوچستان، این حمله تروریستی ساعاتی پیش رخ داد و در جریان آن، علیرضا مهرابی از کارکنان فرماندهی انتظامی این استان هدف قرار گرفت و به شهادت رسید.

شهید مهرابی متولد شهرستان دامغان، متأهل و دارای دو فرزند دختر بود.

بر اساس این گزارش، زمان و مکان برگزاری مراسم وداع و تشییع پیکر این شهید مدافع امنیت متعاقباً اعلام خواهد شد.