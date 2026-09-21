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۳۰ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۲۸

«علیرضا محرابی» در حمله تروریستی محور بزمان - ایرانشهر به شهادت رسید

«علیرضا محرابی» در حمله تروریستی محور بزمان - ایرانشهر به شهادت رسید

سمنان- «علیرضا مهرابی» از کارکنان نیروی انتظامی و متولد دامغان، در پی حمله مسلحانه به خودروی حامل مأموران انتظامی در محور بزمان ـ ایرانشهر به شهادت رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، «علیرضا مهرابی» از کارکنان نیروی انتظامی و متولد دامغان، در پی حمله مسلحانه به خودروی حامل مأموران انتظامی در محور بزمان - ایرانشهر به شهادت رسید.

بر اساس اعلام مرکز اطلاع‌رسانی پلیس استان سیستان و بلوچستان، این حمله تروریستی ساعاتی پیش رخ داد و در جریان آن، علیرضا مهرابی از کارکنان فرماندهی انتظامی این استان هدف قرار گرفت و به شهادت رسید.

شهید مهرابی متولد شهرستان دامغان، متأهل و دارای دو فرزند دختر بود.

بر اساس این گزارش، زمان و مکان برگزاری مراسم وداع و تشییع پیکر این شهید مدافع امنیت متعاقباً اعلام خواهد شد.

کد مطلب 6954336

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    نظرات

    • داوطلب IR ۰۱:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
      2 0
      پاسخ
      الهی بمیرم برای دل شکستتون خوش به سعادت این شهید عزیزمون ماهم همدردم با شما عزیزان
    • مسلم IR ۰۱:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
      2 1
      پاسخ
      شادی روح شهدا صلوات سلامتی بازماندگان شهدا صلوات
    • سیامک IR ۰۲:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
      3 1
      پاسخ
      چرا موضوع تروریسم در اون منطقه رو حل نمی کنید؟
    • IR ۰۵:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
      4 0
      پاسخ
      تعداد۳۱٫۰۰۰٫۰۰۰میلیون ایران اسلامی جانفدا داره،یک بار و برای همیشه ریشه این تروریستها را در مرزهای شرقی کشور خشک کنیم و از بین ببریم
    • ایرانی IR ۰۶:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
      0 1
      پاسخ
      خیلی راحت هرروزخبرترورنیروهای انتظامی بگوش میخوره
    • بانوی بختیاری IR ۱۲:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
      0 0
      پاسخ
      روحشون شاد،متاسف شدم.خدایا شر بدخواهان رو از سرزمینم و مردم خوبمون بِزُدا.
    • IR ۱۶:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۱
      0 0
      پاسخ
      روح تمام شهدا شاد .

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