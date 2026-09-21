به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسن خواجه عصر دوشنبه در نشست کمیته بانوان ستادیادواره شهدای شهرستان دشتی با اشاره به ظرفیت نسل جوان و دانشگاهها و مدارس گفت: لازمه برنامه ریزی خوب و مطلوب ،داشتن مجموعه های بایگانی قوی است که همه کمیته ها باید به جمع آوری آثار حجمی و متنی و صوتی تصویری در حد شخصیت شهدا اهتمام ویژه داشته باشند.

جانشین فرمانده سپاه امام رضاعلیه السلام دشتی توانمندی کمیته امور بانوان یادواره شهدا را بسیار مطلوب دانست و یادآور شد: باتوجه به حضور بیشتربانوان در صحنه های انقلابی به خصوص تجمعات ملت مبعوث امیدواریم که نقش خواهران بسیجی و انقلابی پررنگ تر بشود.

وی همچنین افزود:برای برگزاری یک یادواره باشکوه و اثرگذاردر سطح کمیته بانوان باتوجه به اهداف والای یادواره های شهدا، ابتکارات باید ترکیبی از ارزشهای معنوی و هنری و مشارکت فعال جامعه بانوان باشد.

دراین نشست دبیرستاد یاواره شهدای شهرستان دشتی بر هم افزایی و وحدت رویه تمام بخش های پای کار کنگره استانی و ستاد یادواره شهرستانی تاکید کرد.

سیدنیام الدین حسینی همچنین مستند سازی و انعکاس خبری برنامه ها در راستای تبیین فعالیتهای انقلابی را لازم شمردند.

خواهر فولاد نیا فرمانده حوزه الزهرا بسیج شهرستان دشتی برنامه های این مجموعه در راستای کنگره استانی و یادواره شهرستانی از جمله برپایی سه یادواره ویژه شهیدان ایثارگر زن که از هفته دفاع مقدس آغاز میشود را برشمردند که در فواصل زمانی تا روز برگزاری کنگره اجرا می شود.

همچنین نمایندگان امور بانوان فرمانداری و سایر دستگاههای اجرایی برنامه های پیش بینی شده در راستای کنگره شهدارا تبیین کردند.