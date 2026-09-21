سرپرست دانشگاه ملی مهارت منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، حسین سیمایی صراف وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با صدور حکمی، محمدرضا کلباسی مسجدشاهی را به عنوان سرپرست دانشگاه ملی مهارت منصوب کرد.

در حکم حسین سیمایی، خطاب به کلباسی مسجدشاهی آمده است:

نظر به پذیرش استعفای غلامرضا زمانی رئیس دانشگاه ملی مهارت و با عنایت به مراتب تعهد، تخصص و تجارب ارزشمند جناب عالی، به موجب این حکم تا زمان تعیین رئیس جدید به عنوان «سرپرست دانشگاه ملی مهارت» منصوب می‌شوید.

از جناب‌عالی انتظار دارد با توکل به خداوند سبحان سرپرستی آن دانشگاه را بر پایه قوانین، سیاست‌ها و برنامه‌های مصوب و سند دانشگاه اسلامی به انجام رسانید. امیدوار است با پیروی از آموزه‌های اسلامی، مبانی علمی، راهبرد دولت وفاق ملی و با جلب همکاری دانشگاهیان و صاحب نظران، خیران و دوستداران آموزش عالی وظایف محوله را به نحو شایسته انجام دهید.

توفیق و سربلندی روز افزون جناب‌عالی را از درگاه خداوند متعال خواستارم.

محمدرضا کلباسی مسجدشاهی دارای دکترای مهندسی شیلات (گرایش ژنتیک و بیوتکنولوژی) از دانشگاه تربیت مدرس و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس با مرتبه استاد تمام است.

از سوابق اجرایی وی می‌توان به معاون آموزشی دانشگاه ملی مهارت، معاون آموزشی دانشگاه تربیت مدرس، دبیر کارگروه آموزش‌های مهارتی معاونت آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس شورای سیاستگذاری پذیرش و بورس دانشجویان بین‌الملل دانشگاه تربیت مدرس اشاره کرد.

کلباسی چاپ بیش از ۲۲۰ مقاله علمی در مجلات معتبر ملی و بین‌المللی و همچنین ارائه ۱۰۰ مقاله در مجامع علمی داخلی را در کارنامه فعالیت‌های علمی و پژوهشی خود دارد.

وزیر علوم همچنین در نامه جداگانه‌ای ضمن پذیرش استعفای غلامرضا زمانی، رئیس سابق دانشگاه ملی مهارت از تلاش‌ها و زحمات وی در زمان تصدی این مسئولیت، قدردانی کرد.