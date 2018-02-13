۳۲۱بازرسی از اصناف شاهرود طی بهمن ماه انجام گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا کاملی بعدازظهر سه‌شنبه در جلسه ستاد تنظیم بازار شاهرود به میزبانی فرمانداری ویژه شهرستان، گزارشی از عملکرد بازرسی دو گروه زیرمجموعه اتاق اصناف و اداره صنعت، معدن و تجارت ارائه داد و بیان کرد: بازرسی‌های اداره صنعت تخلفاتی شامل ۱۱۹ گزارش شکایت از سوی ستاد خبری، ۱۰۶ مورد پرونده قاچاق به ارزش ۱۹۵ میلیون تومان و ۹۶ مورد مربوط به نانوایی‌ها را کشف و گزارش کردند.

وی با بیان اینکه ۳۲۱ بازرسی در بهمن‌ماه جاری از اصناف شاهرود صورت گرفت، افزود: از مجموع ارزش ریالی تخلفات مذکور، ۱۰۰ میلیون تومان برای رسیدگی به شکایات مربوط به گزارش ستاد خبری، ۸۰ میلیون تومان به حوزه قاچاق و ۱۵ میلیون تومان به نانوایان متخلف اختصاص دارد.

سرپرست اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان شاهرود در ادامه به تعداد بازرسی‌های واحدهای اصناف نیز اشاره کرد و ابراز داشت: در ۶۴۲ عدد بازرسی این واحدها، ۶۰ پرونده ارسالی به تعزیرات باارزش ۲۵۰ میلیون تومان وجود دارد که عناوین تخلفات آن‌ها شامل مواردی چون گران‌فروشی، تبلیغات خلاف واقع و عدم صدور برگ خرید است.

کاملی ضمن اشاره به آمار گشت‌های مشترک نیز گفت: تعداد این گشت‌ها که حاصل همکاری اداره صنعت، معدن و تجارت با نهادهای دیگرند، ۱۶ مورد گزارش‌شده است.

وی در پایان با اشاره به نهادهای فعال درزمینهٔ گشت‌های مشترک هم افزود: اداره تعزیرات حکومتی، اتاق اصناف، شرکت نفت، دامپزشکی، فرمانداری، جهاد کشاورزی، میراث فرهنگی و اتحادیه نانوایان در این زمینه فعال هستند و تنها معضل موجود در حوزه گشت مشترک، تأمین وسایل نقلیه محسوب می‌شود.