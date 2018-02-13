به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا احمدینژاد از پیگیریها در راستای افزایش ساعت فعالیت مراکز معاینه فنی خودرو خبر داد و گفت: با توجه به نزدیک شدن ایام نوروز و افزایش سفرهای برونشهری شاهد مراجعه تعداد زیادی از شهروندان به مراکز معاینه فنی هستیم.
وی خاطرنشان کرد: در این راستا بهمنظور کاهش ازدحام خودروها در مراکز معاینه فنی خودرو در روزهای پایانی سال افزایش ساعات کاری مراکز معاینه فنی خودرو در دستور کار قرار گرفت.
معاون حملونقل و ترافیک شهرداری کرج افزود: این اقدام برای رفاه هرچه بیشتر شهروندان انجام میشود.
معاون حملونقل ترافیک شهرداری کرج:
ساعت فعالیت مراکز معاینه فنی خودرو در کرج افزایش مییابد
کرج - معاون حملونقل ترافیک شهرداری کرج از افزایش ساعت فعالیت مراکز معاینه فنی خودرو در این کلانشهر خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا احمدینژاد از پیگیریها در راستای افزایش ساعت فعالیت مراکز معاینه فنی خودرو خبر داد و گفت: با توجه به نزدیک شدن ایام نوروز و افزایش سفرهای برونشهری شاهد مراجعه تعداد زیادی از شهروندان به مراکز معاینه فنی هستیم.
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