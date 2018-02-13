به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا احمدی‌نژاد از پیگیری‌ها در راستای افزایش ساعت فعالیت مراکز معاینه فنی خودرو خبر داد و گفت: با توجه به نزدیک شدن ایام نوروز و افزایش سفرهای برون‌شهری شاهد مراجعه تعداد زیادی از شهروندان به مراکز معاینه فنی هستیم.



وی خاطرنشان کرد: در این راستا به‌منظور کاهش ازدحام خودروها در مراکز معاینه فنی خودرو در روزهای پایانی سال افزایش ساعات کاری مراکز معاینه فنی خودرو در دستور کار قرار گرفت.



معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری کرج افزود: این اقدام برای رفاه هرچه بیشتر شهروندان انجام می‌شود.