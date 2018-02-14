برقراری ۴۹۲ تماس با مرکز ۱۲۵ همدان و انجام ۵ عملیات

محمدرضا بیاناتی در گفت‌وگو با مهر اظهار داشت: شرکت در یک عملیات اطفای حریق و ۴ عملیات امداد و نجات حاصل تلاش پرسنل آتش نشانی همدان در ۲۴ ساعت گذشته بوده است.

بیاناتی با بیان اینکه شهروندان دیروز ۴۹۲ مرتبه با سامانه ۱۲۵ تماس گرفته اند، گفت: از این تعداد تماس ۵ مورد منجر به عملیات شده، ۱۰ تماس برای مشاوره و راهنمایی برقرار شده، ۴۵ تماس اشتباه بوده و متاسفانه ۴۲۲ مورد ایجاد مزاحمت بوده است.

وی گفت: عملیات انجام شده در این مدت یک مورد آتش سوزی شامل حریق کنتور برق در خیابان تختی بوده است.

رئیس سازمان آتش‌نشانی همدان گفت: همچنین ۴ مورد عملیات امداد و نجات شامل نجات افراد محبوس شده در آسانسور در کمال آباد، نجات افراد محبوس شده در منزل در شهرک مدنی، نجات حیوانات در شهرک مدنی و تست گاز منوکسید کربن در خیابان سلحشور توسط آتش نشانان به انجام رسید.

بیاناتی اضافه کرد: تعداد ۲ نفر نجات یافته طی این عملیات گزارش شده است.