به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، محمد شریعتمداری در جشنواره قهرمانان صنعت گفت: اگر بخواهیم به بازارهای جهانی در حوزه خدمات فنی و مهندسی وارد شویم باید بتوانیم برندسازی کنیم، این در حالی است که صنعتگران چون به سختی کارها را به پیش می برند، قابل افتخار هستند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به رشد صنعتی مثبت ۶.۵ درصد در سال گذشته، گفت: صنعت، معدن و تجارت روند روبه رشدی را پشت سر می گذارد و توصیه من به همه صنعتگران و فعالان اقتصادی این است که با وجود همه سختی‌ها خود را به‌روز نگه دارند تا در دنیای پر رقابت رقابتی امروز بتوانند رقابت کنند.

در حال راه اندازی واحدهای جدید صنعتی در بیش از ۵۰ هزار نقطه کشور هستیم

شریعتمداری روند رو به رشد تقاضای تاسیس واحدهای صنعتی را بسیار امید آفرین دانست و یادآور شد: تقاضای تاسیس واحدهای صنعتی در ده ماهه امسال نسبت به مدت مشابه پارسال ۱۵ درصد افزایش داشته است. از سوی دیگر در یک ساله گذشته با تصمیم ستاد فرماندهی اقتصادی نزدیک به ۴ هزار و ۷۰۰ واحد تولیدی با پیشرفت فیزیکی بالای ۶۰ درصد را به تولید برسانیم و در بیش از ۵۰ هزار نقطه کشور در حال راه اندازی واحدهای جدید صنعتی هستیم.

وی با بیان اینکه در دوره پسابرجام فقط در حوزه صنعت، معدن و تجارت ۹.۷ میلیارد دلار سرمایه گذاری مستقیم خارجی به ثبت شورای عالی جذب سرمایه گذاری خارجی رسیده است.

در ادامه این مراسم، معاون وزیر ورزش و جوانان با تاکید بر رابطه بین ورزش و صنعت در دنیای کنونی، گفت: باید از این رابطه به خوبی استفاده کرد و تدابیری برای کمک کردن این دو حوزه به یکدیگر اندیشیده شود.

محمدرضا داورزنی با بیان اینکه ورزش دارای پارامترهایی است که می توان در حوزه های تولید، اشتغال، تولید ناخالص ملی و صنعت از آن استفاده کرد، افزود: هم اکنون بیش از ۱۵ میلیون نفر در حوزه ورزش کشور از تولیدات صنعتی استفاده می کنند ضمن اینکه حوزه قهرمانی ورزش می تواند نقش بسزایی در ایجاد برندینگ صنعت داشته باشد.

وی با اشاره به سیاست های وزارت ورزش در بحث برندینگ صنعت کشور گفت: در این راستا تلاش و تشویق می کنیم و در جایی هم اجبار می کنیم که تمام رشته های ورزشی به برندها و تولیدکنندگان داخلی اعتماد کنند تا در این مسیر بتوانیم نقش مهمی در رشد و توسعه صنعت کشور داشته باشیم.

معاون وزیر ورزش و جوانان با بیان اینکه از ورزش می توان برای معرفی و شناساندن برند در سطح داخل و خارج استفاده کرد، اظهار داشت: دولت باید به بخش خصوصی اعتماد کند چرا که به طور قطع این توانمندی در حوزه داخلی وجود دارد.

به گفته داورزنی، رابطه نزدیک صنعت و ورزش می تواند به یکدیگر کمک کنند تا در عرصه های مختلف حرف برای گفتن داشته باشیم.

همچنین دبیرکل سیزدهمین جشنواره ملی قهرمانان صنعت ایران، در این مراسم با تاکید براینکه هم اکنون صنعت کشور در شرایط خوبی نیست، ابراز امیدواری کرد که با تدبیر موثر دولت در حمایت از تولید داخلی و برند ملی، شاهد رشد صنعت در کشور باشیم.

فرشاد به آبادی گفت: رسیدن قیمت دلار به مرز ۵ هزار تومان فرصتی را برای ارزآوری در حوزه صادرات برای کشور فراهم کرده که لازم است دولت از برندسازی، برند ملی و تولید داخلی حمایت داشته باشد.

به گفته وی، با تدبیر دولت و بویژه وزیر صنعت، معدن و تجارت، بهبود وضعیت کسب و کار بویژه در حوزه برند دور از دسترس نیست.