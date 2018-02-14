دکتر حسین توکلی - مشاور عالی سازمان سنجش در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: ثبت نام برای پذیرش در دوره کاردانی فنی و کاردانی حرفه ای نظام آموزش مهارتی دانشگاه علمی کاربردی بهمن ماه ۹۶ از روز شنبه ۲۸ بهمن ماه ۹۶ از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور آغاز می شود و تا چهارشنبه ۲ اسفند پایان می پذیرد.

وی افزود: کلیه داوطلبان ثبت نام باید دارای شرایط عمومی و اختصاصی که در اطلاعیه ای که امروز چهارشنبه ۲۵ بهمن منتشر می شود، باشند.

توکلی گفت: گزینش دانشجو در هر یک از رشته های تحصیلی بر اساس معدل کل مندرج در گواهینامه معتبر دیپلم، نوع دیپلم و سهمیه های آزاد، شاغل، رزمندگان، بومی و با توجه به صلاحیت های عمومی داوطلبان بر اساس ضوابط دانشگاه جامع علمی کاربردی و مصوبات مربوط صورت می گیرد.

وی افزود: برای هر یک از موارد فوق ارائه مستندات مربوط در زمان ثبت نام توسط دانشجو به مرکز آموزشی ضروری است.

مشاور عالی سازمان سنجش گفت: با توجه به اینکه پرداخت هزینه ثبت نام به صورت اینترنتی انجام می شود، داوطلبان لازم است با کارت های عضو شبکه شتاب با مراجعه به پایگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش با پرداخت ملبغ ۲۰۰ هزار ریال (۲۰ هزار تومان) به عنوان وجه ثبت نام نسبت به دریافت اطلاعات کارت اعتباری شماره ۱۲ رقمی اقدام کنند.

وی گفت: هر داوطلب با مطالعه دفترچه حاوی شرایط ثبت نام، نسبت به ثبت نام اقدام کند. دفترچه راهنمای ثبت نام در این دوره و نحوه ورود به سایت در سایت سازمان سنجش قرار داده شده است.