به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، وزارت امور خارجه روسیه در بیانیه ای اعلام کرد که «سرگئی ریابکوف» معاون وزیر امور خارجه روسیه با «سیدعباس عراقچی» معاون وزیر امور خارجه ایران، درخصوص برجام در تهران رایزنی کردند.

وزارت امور خارجه روسیه گفت: در این دیدار تمرکز اصلی دیپلمات ها بر اوضاع پیرامون توافق هسته ای ایران بود.

این وزارت خانه در بیانیه خود افزود: طرفین درجریان این جلسه توافق کردند که هماهنگی تنگاتنگی در زمینه حفظ برجام و همچنین حفظ منافع ملی خود باتوجه به تحرکات سیاسی که حول این توافقنامه صورت می گیرد، داشته باشند.

دیدار عراقچی با ریابکوف صبح امروز در تهران انجام گرفت.

گفتنی است که ریابکوف پیش از این اعلام کرده بود که هیچگونه تغییر و یا اضافه کردن بندهای جدید به برجام، قابل قبول نیست.