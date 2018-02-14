پنج طرح عمران روستایی و کشاورزی در دشتی افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس شورای اسلامی بحیری بعد ازظهر چهارشنبه در مراسم افتتاح این پروژه‌ها اظهار داشت: این پروژه ها شامل سه بوستان امید، عامو محسین، ولایت و غسالخانه است از که محل اعتبارات استانی، دهیاری و بسیج سازندگی تامین اعتبار شده است.

وی با بیان اینکه برای اجرای این پروژه‌ها قریب به هفت میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است، افزود: یکی از رویکردهای خوب این روستا اجرای طرح‌های اقتصاد مقاومتی در راستای رفع اشتغال جوانان روستا است.

فقیه بیان کرد: احداث گلخانه شهید توسلی یکی از این طرحها است که برای اجرای آن چهار میلیارد ریال اعتبار هزینه شده که زمینه اشتغال برای برخی از جوانان فراهم کرده است.

وی بیان کرد: از حمایت‌های فرماندار شهرستان در توسعه و عمران و آبادی این روستا تقدیر می شود و قطعا با تداوم این حمایت های شاهد اجرای طرحهای خوبی در سطح روستا خواهیم بود.