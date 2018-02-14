برنامه موشکی را بر اساس مصالح ملی ادامه می دهیم

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر ولایتی در حاشیه دیدار با رئیس کمیته روابط خارجی پارلمان اروپا و در جمع خبرنگاران، گفت: در جلسه ای که با کمیته روابط خارجی پارلمان اروپا داشتیم، گفتگوهایی درباره روابط ایران و اروپا مطرح شد.

ولایتی تصریح کرد: سوالاتی درباره منطقه و موضع جمهوری اسلامی ایران درباره سوریه، یمن، عراق و علت کمک ما به این کشورها مطرح شد.

وی افزود: اروپایی ها مشتاق به توسعه روابط با ایران هستند. با توجه به اینکه سمت اجرایی ندارند و به راحتی حرف می زنند، اعلام کردند تنها کشوری که امید دارند بتواند بعنوان محور آرامش این منطقه، از فروپاشی کشورها جلوگیری کند ایران است.

مشاور رهبر انقلاب در امور بین الملل، ادامه داد: آنها صراحتا گفتند امیدشان برای برقراری صلح و امنیت ایران است و لیبی را به عنوان نمونه بد مثال زدند که چطور دخالت های برخی کشورها اروپایی و عربی باعث از هم پاشیدگی لیبی شد؛ لذا ما اجازه نمی دهیم سایر کشورهای دوست ما به این سرنوشت گرفتار شوند.

وی افزود: سوالاتی درباره سیاست ایران درخصوص برنامه موشکی مطرح کردند که در پاسخ اعلام کردیم موشک یک وسیله دفاعی است هر کشور براساس اقتضائات خود سیستم دفاعی خود را انتخاب می کند و ما هم برای دفاع از کشورمان براساس مصالح ملی در مسیر تکامل یافتن این موشک ها عمل می کنیم و ربطی به کشورهای بیگانه ندارد.

ولایتی، گفت: اجازه دخالت دیگران را نمی دهیم و زیر بار این تحمیل بطوریکه به ما دیکته کنند چه کاری را باید انجام بدهیم، نمی رویم.