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۲۵ بهمن ۱۳۹۶، ۱۸:۵۰

یک نماینده مجلس عنوان کرد؛

مشکل مردم با انجام سونوگرافی توسط متخصصین زنان حل می شود

مشکل مردم با انجام سونوگرافی توسط متخصصین زنان حل می شود

نماینده مردم فردوس، طبس، بشرویه و سرایان در مجلس، گفت: در سه شهر فردوس، طبس و سرایان، متخصص رادیولوژی وجود ندارد و مردم مشکلات بسیاری متحمل می شوند.

محمدرضا امیر حسنخانی، در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهارداشت: ابلاغیه وزارت بهداشت در خصوص انجام سونوگرافی توسط متخصصین زنان مشکل مردم را حل کرده است.

وی با بیان مشکلات ناشی از کمبود متخصص رادیولوژیست در برخی شهرهای کشور، گفت: متاسفانه در حال حاضر سه شهر فردوس، طبس و سرایان متخصص رادیولوژی وجود ندارد و  مردم مشکلات بسیاری را در این زمینه متحمل می شوند. گاه مردم برای انجام سونوگرافی مجبور به 2 ساعت مسافرت به اولین شهر دارای متخصص رادیولوژی بودند که اغلب رزیدنت های این رشته هستند، این در حالیست که مارد باردار باید در این دروه تحت نظر بوده و سفر این چنینی برای وی ممکن است خطر ناک باشد. 

حسنخانی با توجه به ابلاغ دستورالعمل انجام سونوگرافی توسط متخصص زنان در مناطق محروم گفت: بنده کاملا با دستورالعمل ابلاغی انجام سونوگرافی توسط متخصص زنان موافق هستم. چون مشکلات مردم منطقه را حل کرده است. 

وی تاکید کرد: درست است که رادیولوژیست ها از این بابت نگرانند اما باید توانایی کامل ارائه خدمت در همه کشور را داشته باشند، که متاسفانه در حال حاضر امکان این خدمات در سراسر کشور به خصوص مناطق محروم وجود ندارد  و اکنون که حاکمیت مستقیم عمل کرده است نباید خرده بگیرند، چرا که نمی توان مردم را منتظر نگه داشت و در آخر هم امکان دسترسی وجود نداشته باشد و یا مسافت 2 ساعته را برای انجام سونوگرافی طی کنند.

وی با اشاره به اینکه سونوگرافی یک اقدام تشخیصی تکنیکالی است گفت: یک تکنیسین آموزش دیده هم می تواند سونوگرافی انجام دهد. اما بررسی و تشخیص نهایی نیازمند تخصص است که متخصصین رادیولوژیست می توانند ورود کنند. 

نماینده مردم فردوس، طبس، بشرویه و سرایان در مجلس ضمن مثبت خواندن این اقدام وزارت بهداشت به عنوان متولی سلامت افزود: متخصصین زنان و زایمان با تبحر و تخصص خود می توانند خدمت سونوگرافی را ارائه دهند و طبق دستورالعمل وزارت بهداشت، آموزش لازم در این زمینه را خواهند دید.

کد مطلب 4228258

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